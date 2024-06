Misiek Koterski i Marcela Leszczak na początku 2024 roku wzięli ślub. Para pobrała się w Key West na Florydzie. "Makijaż i fryzura nie były zawrotne. Szykowałam się sama w 40 minut. Włosy umyłam i wysuszyłam. Byliśmy spóźnieni na swój ślub 30 minut, ale Misio zobaczył mnie dopiero na plaży" - relacjonowała na Instagramie ukochana aktora. Niedawno influencerka wróciła wspomnieniami do tego wyjątkowego dnia i pokazała, jak wyglądał noc poślubna pary. Misiek Koterski ma już ślub za sobą, aktor ma także syna. Wygląda na to, że przyszedł czas na wybudowanie domu i zasadzie drzewa. Jak się okazuje, jeden z tych punktów aktor niedawno odhaczył na liście.

Misiek Koterski spełnił marzenie. Pokazał luksusową posiadłość nad jeziorem

Misiek Koterski już jakiś czas temu uwił sobie przytulne gniazdko w centrum Warszawy. Aktor zamieszkał z ukochaną na warszawskim Mokotowie. Wielokrotnie pokazywał na Instagramie swoje lokum w luksusowym apartamentowcu. Wygląda jednak na to, że celebryta zatęsknił za naturą. Właśnie pokazał na Instagramie nową posiadłość nad jeziorem. "Marzenia się spełniają" - dodał w opisie. Wszystko wskazuje na to, że aktor stał się właścicielem sporego domu. W nowym lokum Koterski ma nie tylko widok na jezioro, ale także do dyspozycji także basen w ogrodzie. W komentarzu pod publikacją dodał jeszcze kilka słów na temat boskiego wsparcia. Aktor często podkreśla w wywiadach, że jest wierzący i to właśnie dzięki gorliwej wierze wyszedł z nałogów. Ujęcia nowej posiadłości Miśka Koterskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Bóg jest wielki, a jego plany wobec człowieka są nieprzewidywalne, ale dzięki niemu wszystko jest możliwe - dodał Koterski.

Misiek Koterski o walce z nałogiem KAPiF.pl

Misiek Koterski celebruje kolejne lata życia w trzeźwości. "Najlepszy czas w moim życiu"

Misiek Koterski długo zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. W końcu aktor uporał się z nałogiem i skupił się na życiu rodzinnym z jego ukochaną Marcelą Leszczak i synem Fryderykiem, który w tym roku kończy siedem lat. Odkąd Koterski poradził sobie z uzależnieniem, hucznie celebruje kolejne rocznice życia w trzeźwości. Ostatnia miała miejsce pod koniec 2023 roku. "Od dziewięciu lat żyję bez żadnych substancji zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki, leki) i z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że są to najlepsze lata mojego życia. Pełne trudów, wzlotów i upadków, pełne skrajnych uczuć od smutku i rozpaczy poprzez ogrom radości i euforię. Ale przeżytych bez żadnego tłumienia, z pełną ich świadomością! W końcu poczułem smak prawdziwego życia z jego pięknem i niedoskonałościami (...) Czuję ogromną wdzięczność i szczęście (...) wszystko, co najlepsze, spotkało mnie w trzeźwym życiu. Rodzina, syn, przyjaźń, sukcesy zawodowe" - pisał na Instagramie. Aktor wyjawił też, jakie jest jego pragnienie na kolejne lata. "Kiedy dzisiaj ktoś by mnie zapytał, jakie jest moje życzenie urodzinowe, to bez wahania odpowiedziałbym: przeżyć to życie w trzeźwości do końca swoich dni, żeby móc świadomie zaznać wszystkich jego smaków z sukcesami i porażkami włącznie. Sukcesy uwielbiam, a po tych latach zrozumiałem, że porażki i przeciwności losu uczą mnie jak być lepszym człowiekiem" - dodał.

Misiek Koterski fot. kapif.pl