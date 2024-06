Marzena Kipiel-Sztuka zmarła 9 czerwca 2024 roku. Aktorka zyskała popularność jako Halinka Kiepska ze "Świata według Kiepskich". Informacja pojawiła się w mediach za sprawą Renaty Pałys. Fani, a także koledzy i koleżanki z planów serialowych, pożegnali aktorkę. Okazało się, że Marzena Kipiel-Sztuka długo chorowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Aldona Orman wspomina śmierć kliniczną. Groził jej paraliż do końca życia

Renata Pałys o przyczynie śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki. Widziała się z nią dzień wcześniej

Do sieci trafiły wstępne informacje na temat śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki. Odeszła w wieku 58 lat. Głos zabrała Renata Pałys, czyli serialowa Helena Paździoch. Kobiety miały ze sobą bliski kontakt aż do samego końca. Ostatni raz widziały się wieczorem, w sobotę 8 czerwca. Zaledwie kilka godzin później Kipiel-Sztuka odeszła. Pałys w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że wiedziała już, że z aktorką jest bardzo źle i to ostatnie chwile jej życia.

Początkowo zakładano, że artystka zmarła z uwagi na POChP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc charakteryzującą się zmniejszeniem przepływu powietrza w drogach oddechowych. Jak się okazało, kobieta rzeczywiście zmagała się z chorobą, jednak przyczyną śmierci było inne schorzenie. "To nie była nagła śmierć. Marzena od jakiegoś czasu poważnie chorowała, ale nie chciała, żeby o tym mówić. Po prostu przegrała z bardzo poważną chorobą. Nie, nie zmarła z powodu choroby płuc. Ona po prostu paliła dużo. Miała inną, przewlekłą chorobę. Chorowała od dawna" - podkreśliła Renata Pałys. Nie zdradziła, o co dokładnie chodziło. "Po prostu przegrała z bardzo poważną chorobą" - takimi słowami zakończyła wątek śmierci Marzeny Kipiel-Sztuki. Po więcej zdjęć Marzeny Kipiel-Sztuki zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Marzena Kipiel-Sztuka fot. KAPIF.pl

Marzena Kipiel-Sztuka została pożegnana przez stację Polsat

Marzena Kipiel-Sztuka przez lata pracowała dla stacji Polsat. W mediach społecznościowych pojawił się wzruszający post. Pracownicy pożegnali w ten sposób aktorkę. "Dziś rano zmarła Marzena Kipiel-Sztuka, wspaniała aktorka, przyjaciółka i dobry człowiek. Była z nami zaledwie 58 lat, ale wspomnienia i jej sztuka zostanie z nami na zawsze" - napisano na profilu Polsatu na Instagramie. Fani Marzeny Kipiel-Sztuki również dołączyli się do kondolencji. Wyrazili również swój ból z powodu tego, że spora część aktorów "Świata według Kiepskich" nie żyje. "Bardzo przykre, to nie wiek na umieranie, za wcześnie", "Dużo aktorów ze 'Świata według Kiepskich' ziemia zabrała" - czytamy pod postem. ZOBACZ TEŻ: Tyniec i Zapendowska zdradzili kulisy współpracy z Kipiel-Sztuką. Nie do wiary [PLOTEK EXCLUSIVE]

Marzena Kipiel-Sztuka KAPiF