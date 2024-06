Szymon Hołownia bez wątpienia zasłynął dzięki prowadzeniu "Mam talent!". Jakiś czas temu zdecydowanie zmienił ścieżkę kariery i dziś możemy śledzić jego poczynania na arenie politycznej. Marszałek Sejmu od lat tworzy szczęśliwy związek małżeński z pilotką myśliwca i oficerką Urszulą Brzezińską-Hołownią. Para doczekała się dwóch córek. Marii i Elżbiety. Starsza przyszła na świat w 2018 roku, natomiast młodsza urodziła się cztery lata później. Niewielu jednak wie, że zanim polityk poznał żonę, był zabójczo zakochany w pewnej amerykańskiej aktorce.

Szymon Hołownia oszalał na punkcie pewnej aktorki. Obdarowywał ją drogimi prezentami

Dwie dekady temu Szymon Hołownia w jednej z rozmów puścił parę z ust i opowiedział o uczuciu, jakim pałał do pewnej znanej aktorki. Okazuje się, że miłość sporo go kosztowała. Choć nie był wtedy w najlepszej sytuacji finansowej, to niemal codziennie obsypywał ukochaną kwiatami. By przypodobać się wybrance, potrafił obdarować ją bukietem składającym się z 200 róż. - I tak nie jest mi łatwo przyznać się do tego, że w najgorszych okresach zadłużeń moje rachunki za kwiaty sięgały dwóch tysięcy złotych miesięcznie - mówił dla Newsweeka. Po zdjęcia marszałka Sejmu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Szymon Hołownia nieszczęśliwie się zakochał. Wstąpił do klasztoru. Jego ukochana wzięła ślub z inną

Gdy płomienne uczucie zakończyło się fiaskiem, Szymon Hołownia postanowił wstąpić do klasztoru. - Kilka dni po tym, jak dowiedziała się, że zatrzasnęły się za mną drzwi klasztoru, przyleciała do Polski wynajętym samolotem, a następnie woziła mnie przez kilka godzin po Poznaniu, próbując wymusić zmianę decyzji - wyznał na łamach Newsweeka. Mimo to Szymon Hołownia nie ugiął się i twardo stał przy swoim postanowieniu. Ze wspomnianą aktorką rozstał się w niezbyt przyjaznej atmosferze. Później dowiedział się, że jego była wybranka, stanęła na ślubnym kobiercu z inną kobietą. - Odleciała z płaczem, co nie przeszkodziło jej kilka miesięcy później zostać żoną innej, równie miłej dziewczyny - skwitował. ZOBACZ TEŻ: Szymon Hołownia chciał pochwalić się nowym psem. Wtem wspomniał o teściu. Niecodzienne słowa.