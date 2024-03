Znany tiktoker wziął pod lupę butik Dagmary Kaźmierskiej. Jego odkrycia szokują

Dagmara Kaźmierska zasłynęła, występując w programie "Królowe życia" i dziś jest jedną z największych gwiazd Polsatu. Nie tylko dostała własny program "Dagmara szuka męża", ale i walczy o Kryształową Kulę w show "Taniec z gwiazdami". Oprócz tego jest właścicielką butiku na Dolnym Śląsku. Często organizuje sprzedażowe live'y przez internet, na których prezentuje sprzedawany towar. "Królowa życia" przekonuje swoje klientki, że u niej kupią znane luksusowe marki. Pewien znany tiktoker, który prowadzi konto o tematyce modowej - ma w tej kwestii inne zdanie. Nie zostawił na produkcjach Kaźmierskiej suchej nitki.

Dagmara Kaźmierska w ogniu krytyki na TikToku. Influencer modowy nie ma wątpliwości

Matej Pakulski znany jest na TikToku pod nickiem Czech_Guy_In_Warsaw. Na swoim kanale nagrywa o modzie. Jest miłośnikiem drogich i luksusowych dodatków. Ostatnio postanowił skomentować rzeczy sprzedawane przez Dagmarę Kaźmierską i nie miał o nich dobrego zdania. Przyznał, że intrygują go "jej wybitnie wysokie ceny", ale "za luksus trzeba płacić". Po chwili podał przykład towaru, który jego zdaniem budzi wątpliwości co do oryginalności. Pokazał prezentowany przez "królową życia" portfel Louis Vuitton za "jedyne" 450 zł. Za chwilę pokazał, że sam nosi bransoletkę tej marki, która podobno kosztowała go ponad tysiąc złotych. Miał więcej przykładów.

Frapujące było również obuwie marki Versace. Zastanawia mnie, kto to nosi, ale jak widać, moda nie zna granic. Sweter Versace za 200 złotych? Naprawdę? - komentował.

Na poparcie swoich słów pokazał także, że na jednej z bluzek prezentowanych przez celebrytkę logo marki nie zgadza się z oryginałem. Oburzył go także sposób prowadzenia transmisji sprzedażowych. - Nigdy w życiu bym tego nie kupił, dla mnie jest to bazar, niemniej decyzję pozostawiam wam, a pani Dagmarze proponuję włączenie progu wieku, ponieważ tych wulgaryzmów mogą słuchać dzieci, które mają siedem, dziesięć, czy 12 lat. Ja mam 22 i dla mnie to za dużo - dodał. Nagranie możecie zobaczyć pod tekstem.

Fani reagują na sugestie tiktokera. Bronią Dagmary Kaźmierskiej i jej produktów?

Pod materiałem Pakulskiego na TokToku zawrzało. Posypały się komentarze zarówno fanów Kaźmierskiej, jak i jej przeciwników. "W programie jeździła za granicę i kupowała różne rzeczy na bazarach (ciuchów chyba nie było), więc wątpię, że to oryginały", "Myślisz, że ktoś by sprzedawał podróby na live? Są ludzie, których na to stać po prostu. Mieszkam za granicą i tu ludzie kupują tylko oryginały, niekoniecznie tych firm, ale są inne, które tyle kosztują" - czytamy w komentarzach. Poprosiliśmy Dagmarę Kaźmierską o komentarz w sprawie, ale do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jeśli "królowa życia" zabierze głos, zaktualizujemy informacje.