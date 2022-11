Meghan Markle słynie z tego, że angażuje się w sprawy społeczne, a aktywizm nie jest jej obcy. 8 listopada pokazała zdjęcie z naklejką na swetrze "I voted" (tłum. "Głosowałam") i zachęcała do wzięcia udziału w wyborach śródokresowych do Kongresu USA. Żona księcia Harry'ego udowodniła, że skorzystała z prawa do głosowania jako obywatelka Ameryki, mieszkająca w Kalifornii. Przy okazji zachwyciła swoją codzienną stylizacją.

Meghan Markle poszła na głosowanie. Zwróciła uwagę stylizacją

Mehhan Markle na zdjęciu ma na sobie prosty, szary sweter włożony w niebieskie jeansy oraz czapkę z daszkiem, na której znajduje się logo należącej do niej i księcia Harry'ego fundacji Archewell. Uwagę zwraca przede wszystkim jej luźna kurtka z kapturem w granatowym kolorze, która świetnie sprawdzi się na jesienną i deszczową pogodę. Okrycie wierzchnie to projekt marki Cuyana. Za kurtkę trzeba zapłacić 298 dolarów, czyli prawie 1400 zł. Obecnie jednak, co nas nie dziwi, na stronie internetowej jest wyprzedana.

Chociaż Meghan Markle, gdy jeszcze pełniła obowiązki jako członek rodziny królewskiej, przyzwyczaiła nas raczej do eleganckich stylizacji, na co dzień lubi zwykłe i wygodne ubrania. Na zdjęciach paparazzi zazwyczaj ma na sobie jeansy, płaskie buty, sweter czy luźną kurtkę. Większość fanów lubi ją w tym wydaniu, twierdząc, że tak wygląda najlepiej.

Uwielbiam ten casualowy zestaw.

Ta kurtka jest świetna.

Zawsze ma na sobie coś nowego - ktoś zauważył.

