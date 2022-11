Anna i i Robert Lewandowscy po ośmiu latach mieszkania w Niemczech przeprowadzili się w połowie tego roku do Hiszpanii. Decyzja była oczywiście podyktowana zmianą klubu piłkarza. Są właścicielami nieruchomości w Sitges, a więc miejscowości, w której posiadłości ma wiele gwiazd futbolu. Teraz do mediów przedostały się zdjęcia robiącej ogromne wrażenie willi Lewandowskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska - od mało oryginalnych stylizacji do ikony mody. Wielka metamorfoza trenerki i WAG

Małżeństwo z TikToka ma trzy zasady w związku. "To toksyczne"

Anna i Robert Lewandowscy mieszkają w przeszklonej willi

"Fakt" wysłał fotoreporterów do Hiszpanii, by sfotografowali dom słynnej polskiej pary. Okazało się, że ogromna willa jest oszklona. Tabloid podał, że nieruchomość wyceniana jest na 20 milionów złotych, a koszt miesięcznego najmu to 80 tys. złotych. Redakcja nie ustaliła jednak, czy Lewandowscy kupili dom.

Dom Lewandowskich okładka 'Fakt'

Wcześniej Annie Lewandowskiej zdarzało się uchylać rąbka tajemnicy i pokazywać wnętrza nowego domu. Opublikowała na InsatStories zdjęcie między innymi z sypialni. Widać na nim, że trenerka fitnessu lubi prosty, minimalistyczny styl. Duża ilość tkanin i elegancka pościel powodują, że wnętrze jest wyjątkowo przytulne.

Anna Lewandowska Instagram.com/annalewandowskahpba

Gdy Lewandowska przeprowadzała się do nowego domu, bardzo narzekała na Instagramie (przypomnijmy, że korzystała z pomocy specjalistów od przeprowadzek, którzy pomagali jej się urządzić. Chwaliła się tym w mediach społecznościowych).

Mój prywatny armagedon trwa, czyli przeprowadzka, ale jak wiecie zawsze podkreślam, żeby mimo wszystko starać się trzymać dietę. Co prawda zgrzeszyłam, nawet przez dwa dni, bo tutaj wjechały nawet pudełka pizzy. Natomiast powracam już do swojego rytmu - mówiła.

Przypomnijmy, że słynne "power couple" ma drugi dom w Hiszpanii na Majorce.

Kuba Wojewódzki odpowiada Dodzie. Pokazał zapis całej rozmowy