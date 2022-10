Andrzej Kopiczyński zmarł w wieku 82 lat, 13 października 2016 roku. Właśnie minęła szósta rocznica śmierci aktora. Po koniec życia zmagał się z Alzheimerem, który zdiagnozowano u niego w 2014 roku. W pamięci Polaków na zawsze pozostał inżynierem Stefanem Karwowskim z kultowego polskiego serialu "Czterdziestolatek". Jego nagrobek przez kilka lat był bardzo skromny, ale w zeszłym roku na warszawskich Powązkach pojawiła się wyjątkowa rzeźba.

Nowy nagrobek Andrzeja Kopiczyńskiego. "Dla nas na zawsze pozostanie Czterdziestolatkiem"

Grób Andrzeja Kopiczyńskiego na warszawskich Powązkach był do niedawna bardzo skromny - otoczony rzędem kamieni z drewnianym krzyżem. To wywoływało nie lada kontrowersje wśród fanów "Czterdziestolatka", którzy odwiedzali to miejsce. Do słów krytyki odniosła się nawet córka aktora. W rozmowie z Pudelkiem wyznała, że nie stać jej na postawienie pomnika. Kobieta przy sfinansowaniu nagrobka nie chciała też pomocy od Ministerstwa Kultury. Zrezygnowała ze wsparcia rządu ze względu na poglądy polityczne.

Nie mogę i nie przyjmę pomocy ze strony rządu, którego nie akceptuję. Mój tata z całą pewnością również by sobie tego nie życzył. Nawet jeżeli to miałoby oznaczać spoczywanie pod gałązką świerkową przez lata. Zresztą tak by lubił. Był bardzo skromnym człowiekiem, kochał przyrodę, spokój, wieś i wszystko, co proste i naturalne. Gdyby sam miał wybierać miejsce pochówku, raczej byłoby to gdzieś pod drzewem i kamieniem niż w grobowcu. To mój ojciec, znałam go - powiedziała Katarzyna Kopiczyńska w rozmowie z WP.

Wyznała, że jej ojciec chciałby, aby miejsce jego pochówku było skromne.

Mój tata byłby dużo bardziej zadowolony z takiego naturalnego, trochę siermiężnego, prostego nagrobka niż wielkiego, wykonanego z przepychem, pomnika - powiedziała po śmierci ojca w rozmowie z Wirtualną Polską.

Nowy nagrobek Andrzeja Kopiczyńskiego fot. eastnews.pl

W piątą rocznicę śmierci Andrzeja Kopiczyńskiego na Powązkach pojawił się nowy nagrobek. To biała rzeźba przedstawiająca kapliczkę w pniu drzewa z postacią Chrystusa.

Najnowszy nagrobek uwielbianego aktora Andrzeja Kopiczyńskiego, który dla nas zawsze pozostanie "Czterdziestolatkiem". Do tej pory grób był bardzo skromny, a od kilku dni mamy jego nową wersję - czytamy na stronie przewodnika ABC Warszawy.

Andrzej Kopiczyński fot. kapif.pl

