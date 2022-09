Podczas gdy Robert Lewandowski przygotowuje się wraz z drużyną FC Barcelona do meczu z Mallorcą, jego żona przebywa w Paryżu. Anna Lewandowska przyleciała do stolicy Francji, żeby wziąć udział w Fashion Weeku i "szukać inspiracji". Impreza, na którą zjechał się cały świat mody, potrwa do 4 października. Celebrytka zdążyła już pokazać się na Instagramie w kilku stylizacjach. Na nas spore wrażenie zrobiła ta, w której pojawiła się na pokazie marki Off White.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowscy na jednej imprezie Kris Jenner. Anna po cichu ją nagrała

Anna Lewandowska pokazała pokój córek. Różni się od poprzedniego

Szampański kolor stylizacji doskonale podkreślał urodę Anny Lewandowskiej. Tak pokazała się w Paryżu

Anna Lewandowska pokazała się w bardzo modowym, satynowym komplecie. Luźna marynarka w męskim stylu świetnie kontrastowała ze spodniami o sportowym fasonie. Modowego charakteru nadawał całości skąpy top. W dodatku szampański kolor stylizacji pięknie podkreślał urodę żony Roberta Lewandowskiego. Uwagę zwracały też dodatki, a w szczególności kanciaste okulary. Trzeba przyznać, że ta stylizacja to prawdziwy strzał w dziesiątkę.

Zajrzyj do galerii na górze strony. Tam znajdziesz więcej zdjęć.

W innym wpisie na Instagramie Anna Lewandowska powiedziała nieco więcej o swoim wyjeździe do Paryża. Napisała, za co najbardziej lubi Paryż, ale złożyła także pewną deklarację. Zapowiedziała stworzenie kolekcji.

Bonjour Paris! Croissant, kawa i klimat paryskich uliczek, to w Paryżu lubię najbardziej. Ale dziś jestem tu w innym celu. Tym razem szukam inspiracji, bo właśnie wystartował Paris Fashion Week. Stay tuned, bo moja następna kolekcja bardzo was zaskoczy - powiedziała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska Fot. Instagram.com/annalewandowskahpba

Anna Lewandowska wie, jak przyciągnąć uwagę. Pokazała perfekcyjny brzuch