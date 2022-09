W dniu swojego ślubu z księciem Karolem, Diana Spencer założyła zjawiskową suknię ozdobioną dziesięcioma tysiącami pereł z ośmiometrowym trenem. Natomiast na głowie miała tiarę wysadzaną brylantami. Nie był to jednak królewski klejnot. Tiara jest przekazywana od pokoleń w linii żeńskiej rodziny Spencerów. Teraz ta drogocenna ozdoba przypadnie księżniczce Charlotte, najstarszej wnuczce zmarłej w 1997 roku księżnej Diany.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżniczka Charlotte idzie do szkoły

Następców jest 23. Wiadomo, kiedy Archie zostałby królem. Co z Lilibet?

Ślubny klejnot księżnej Diany przypadnie księżnej Charlotte

Tiara rodziny Spencerów to od lat znak rozpoznawczy "królowej ludzkich serc". Jej wartość jest wyceniana na 400 tysięcy funtów, czyli ponad dwa miliony złotych. Obecna wersja tiary została wykonana prawdopodobnie na początku lat 30. XX wieku. Zdobią ją diamenty w kształcie tulipanów i gwiazd. Z uwagi na to, że książę William oficjalnie został następcą tronu, klejnot trafi do jego córki, księżniczki Charlotte. Obecnie finalizowane są ustalenia w tej sprawie z bratem księżnej Diany. Donosi o tym brytyjski "Mirror".

William zdaje sobie sprawę, że hrabia ma własne córki, ale obaj zgodzili się, że kultowy atrybut Diany powinien należeć do jej najstarszej wnuczki - zdradza informator dziennika "Mirror".

Brytyjskie media szacują, że fortuna, którą odziedziczy księżniczka Charlotte, wynosi około 3,6 miliarda funtów, co czyni ją najbogatszą wśród rodzeństwa. Według wyliczeń książę George "zgromadził" do tej pory majątek o wartości 2,2 miliardy funtów, a książę Louis 721 milionów funtów.

Dzieci księcia Williama i księżnej Kate otrzymały nowe tytuły