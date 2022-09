8 września zmarła królowa Elżbieta II. Monarchini miała 96 lat. O śmierci królowej jako pierwsza poinformowała stacja BBC, która wówczas przerwała nadanie.

Królowa Elżbieta II wcale nie miała zasiąść na tronie. Historia monarchinii

BBC żegna królową Elżbietę II

Stacja BBC, podobnie jak wszystkie brytyjskie media, niemal przez cały dzień informowała o stanie zdrowie królowe. Podawano, że dzieci królowej przyleciały do posiadłości w Balmoral, co miało świadczyć o powadze sytuacji. Szybko wyłapano też, że dziennikarze stacji byli przygotowani na najgorsze wiadomości - nadawali ubrani w garnitury i czarne krawaty, co jest obowiązkowym protokołem na wypadek śmierci członka rodziny królewskiej.

Kiedy stacja otrzymała oficjalną informację o tym, że królowa Elżbieta nie żyje, na chwilę przerwała transmisję wiadomości. Zamiast tego na ekranach pojawiła się czarno-biała grafika przedstawiająca logo stacji. By oddać cześć monarchini, wybrzmiał hymn państwowy

W sieci pojawiły się nagrania uwieczniające ten moment.

Nie brakuje komentarzy, że to historyczny moment.

Książę Karol żegna królową Elżbietę

Niedługo po tym, jak Pałac Buckingham podał oficjalną informację o tym, że królowa nie żyje, książę Karol wydał własne oświadczenie.

Śmierć mojej ukochanej Matki, Jej Wysokości, to dla mnie i wszystkich członków mojej rodziny chwila największego smutku. Głęboko opłakujemy odejście umiłowanej Władczyni i bardzo kochanej Matki. Wiemy, że jej strata będzie głęboko odczuwana w całym kraju, Królestwach i Wspólnocie Narodów - czytamy w oświadczeniu.