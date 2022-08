Natalia Siwiec chętnie dzieli się w mediach społecznościowych prywatnymi kadrami i rodzinnymi zdjęciami, na których nie brakuje jej partnera. Swego czasu w mediach dużo mówiło się o kryzysie w ich relacji. Modelka jednak stanowczo zaprzeczyła wtedy plotkom. Więcej na ten temat znajdziesz TUTAJ. Tym razem była miss euro opublikowała na Instagramie fotografię, na której widać syna jej partnera z poprzedniego związku, Mateusza. Na relacji, którą wstawiła modelka, widać, że wyrósł na przystojnego mężczyznę, który może zawrócić w głowie niejednej kobiecie.

Tak wygląda pasierb Natalii Siwiec. Urodę z pewnością odziedziczył po ojcu

Natalia Siwiec nie przestaje zaskakując fanów, dzieląc się skrawkami życia prywatnego na Instagramie. Teraz modelka pokazała, jak wygląda jej pasierb, czyli syn Mariusza Raduszewskiego z poprzedniego związku. Jest 21-letnim mężczyzną, który chętnie pomaga jej w domowych obowiązkach. Na zdjęciu widać, jak wyciska cytrynę. W tle leżą rozkrojone arbuzy, które dla wielu z nas są symbolem wakacji.

Mateusz Raduszewski Instagram / Natalia Siwiec screen

Widać, że Mateusz Raduszewski, tak jak jego ojciec postawił na bujny zarost, który miał dodać jego twarzy charakteru. Jeżeli chodzi o stylizację, to nie ma co liczyć na fajerwerki. Mężczyzna jest wierny sprawdzonej i niezawodnej klasyce. Biały t-shirt wystarczy, żeby wzbudzić zachwyt części odbiorców Natalii Siwiec. Co ciekawe chłopak swego czasu był podejrzewany o romans z córką Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka - Oliwią Bieniuk. Jak się później okazało, to tylko przyjaźń i mimo ciepłych uczuć ich relacja pozostaje na stopie koleżeńskiej.