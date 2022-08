Daniel Martyniuk oświadczył się byłej dziewczynie! Kupił nietypowy pierścionek

Od kilku lat o Danielu Martyniuku głośno jest jedynie za sprawą kontrowersji i licznych skandali, w których brał udział. Wdał się w kilka bójek, był przyłapany na jeździe po alkoholu oraz obraził policjanta. Doprowadziło go to nawet na salę sądową, a w marcu zeszłego roku usłyszał wyrok. Teraz syn muzyka spokorniał i wrócił do wyuczonego zawodu. Pracuje na statku jako majtek. Wrócił także do byłej dziewczyny, Faustyny Jamiołkowskiej. Zakochani w sobotę podzielili się szczęśliwą nowiną. Są zaręczeni.

Daniel Martyniuk oświadczył się byłej dziewczynie

Daniel Martyniuk ma za sobą medialny rozwód z Eweliną Golczyńską. Ich wesele w całości opłacił muzyk, a koszt wyniósł około miliona złotych. Po rozpadzie małżeństwa Daniel Martyniuk odnowił relację z Faustyną Jamiołkowską, z którą spotykał się jeszcze zanim poznał byłą żonę. Dawne uczucie Daniela Martyniuka ożyło na nowo. Przypominamy, że jeszcze dwa lata temu młody Martyniuk twierdził, że jej rodzina to "banda oszustów, którzy kupili sobie dyplomy i wstrzykują ludziom benzynę w usta". Wygląda jednak na to, że wszystko zostało wybaczone, a para ma się lepiej niż kiedykolwiek. Właśnie się zaręczyli.

Faustyna Jamiołkowska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie publikuje kadry ze wspólnego życia. W sobotę pochwaliła się radosną nowiną. Podczas spływu kajakowego, Martyniuk poprosił ją o rękę.

Zakochani planują ślub, jednak tym razem nie mają co liczyć na pomoc finansową Zenka Martyniuka. W wywiadzie muzyk wyznał, że nie zapłaci za przyjęcie.

Zaręczonym gratulujemy!