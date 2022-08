Małgorzata Socha smaży się na plaży. Miała adoratora

Sezon wakacyjny w pełni. Ze słonecznych dni postanowiła skorzystać także Małgorzata Socha. Trzeba przyznać, że tegoroczne wakacje są dla aktorki wyjątkowo pracowite. Bierze udział w kilku produkcjach jednocześnie. Do tego nagrywa nowe spoty reklamowe. Gwiazda "Przyjaciółek" znalazła jednak czas, żeby wybrać się z dziećmi nad Bałtyk.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Socha o relacjach z "Przyjaciółkami" i niani swoich dzieci

"Przyjaciółki". W nowym sezonie pojawi się ta piąta. Wiadomo, kto ją zagra

Małgorzata Socha wypoczywa nad polskim morzem. To prawdziwie babski wypad

To był typowo babski wypad, ponieważ Małgorzata Socha nad Bałtykiem wypoczywała wraz z przyjaciółkami oraz dwiema córkami: Zosią i Basią. Panie w pierwszej kolejności rozstawiły parawan. Później Małgorzata nadmuchała dla dziewczynek gumową deskę do pływania. Dzieci wprawdzie wchodziły do wody, ale aktorka się na to nie zdecydowała. Paparazzi dostrzegli wypoczywającą na plaży celebrytkę.

Musimy przyznać, że Małgorzata Socha na plaży prezentowała się doskonale. Tego dnia postawiła na czarny, dwuczęściowy kostium kąpielowy z dość oryginalnym i finezyjnym wykończeniem. Wdzięki aktorki w pewnym momencie przyciągnęły przystojnego adoratora, który przeprowadził z nią krótką rozmowę. Mężczyznę także możemy dostrzec na zdjęciach, które zostały udostępnione przez "Super Express".

Dodajmy, że Małgorzata Socha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad milion użytkowników. Gwiazda wstawia tam zdjęcia ze swoich prywatnych momentów, ale także dzieli się zawodowymi dokonaniami. Czasem porusza też poważniejsze tematy. Ostatnio wsparła akcję przeciwko testowaniu produktów kosmetycznych na zwierzętach.

Socha świętuje 14. rocznicę ślubu. Pokazała męża. "Bez miłości? Nie u nas"