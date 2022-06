Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Okazuje się, że złym pomysłem było wypożyczenie Kim Kardashian kultowej sukni Marylin Monroe. Scott Fortner, który pomaga w weryfikowaniu pamiątek związanych z legendarną aktorką, stwierdził, że kreacja po Met Gali została poważnie uszkodzona.

Cichopek nie zawsze miała styl. Jej poszukiwania to była droga przez ciernie

Zobacz wideo Kim Kardashian wsiada do busa i jedzie na Met Galę

Nowe zdjęcia zniszczonej sukni Marylin Monroe

Eksperci od samego początku uważali, że Kim Kardashian nie powinna na Met Galę zakładać sukni Marilyn Monroe.

Historyczne ubrania nie powinny być noszone przez nikogo, ani przez osoby publiczne, ani prywatne, a chociaż suknia była własnością prywatnego kolekcjonera, to jej dziedzictwo musi być traktowane jak własność całej ludzkości i zachowane dla przyszłych pokoleń - stwierdziła Międzynarodowa Rada Muzeów.

Ostrzegano między innymi przed trwałymi uszkodzeniami tkaniny wskutek oddziaływania potu, perfum czy makijażu. Mimo wszystko kreacja została wypożyczona. I choć celebrytka przed galą przeszła na restrykcyjną dietę, żeby dopasować swoje ciało do rozmiaru sukienki, zastosowała się do wszystkich wytycznych dotyczących kosmetyków, a także po zaledwie kilku minutach na czerwonym dywanie zdjęła ją i przebrała się w jej replikę, to nie udało się uniknąć zniszczeń. Na zdjęciach, które trafiły do sieci, widać, że materiał został uszkodzony w kilku miejscach, szczególnie w okolicach suwaka. Odpadły również kryształki.

Na tym jednak nie koniec. Zniszczeniu uległo również ramiączko kreacji. W tym miejscu materiał również jest bardzo postrzępiony.

Internauci nie kryją oburzenia z powodu zaistniałej sytuacji.

Ona nie powinna ponieść konsekwencji za zepsucie wypożyczonej rzeczy? Chociażby kara finansowa?

Boli mnie to, jak to ramiączko się jej wbija - czytamy w komentarzach na Twitterze.

Jedna z internautek do wpisu dodała zdjęcie celebrytki, na którym rzeczywiście widać, że ramiączko sukni bardzo mocno wbijało się w ciało Kim Kardashian.

Nowe zdjęcia zniszczonej przez Kim Kardashian sukni Marylin Monroe Screen: Twitter/@musicnewsfactpl

Kim Kardashian zniszczyła kultową suknię Marilyn Monroe