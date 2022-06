Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl

Klaudia Halejcio jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie wstawia zabawne, a czasami nietrafione filmiki. Tym razem influencerka wstawiła do sieci to drugie, czyli nagranie, na którym pokazuje zeza i klaszcze w sposób, które może być kojarzony z osobami mającymi choroby psychiczne. Internauci nie wytrzymali i zwrócili jej uwagę na to, co wstawia na Instagram.

Zobacz wideo W pierwsze urodziny córki Klaudia Halejcio podzieliła się wspomnieniami z porodówki

Klaudia Halejcio przesadziła? "Mało śmieszne z punktu widzenia mamy syna z mózgowym porażeniem dziecięcym"

Aktorka podpadła fanom, kiedy na TikToka wstawiła filmik, który miał obrazować, jak się czuje, rozpoczynając nowy tydzień. Całość skwitowała podpisem:

Jak Wasz poniedziałek? - napisała celebrytka i dodała hasztagi: #wszystkoomnie #poniedzialek #glupawka.

Na filmiku widać, jak aktorka prezentuje dziwne miny, które zostały przez internautów odebrane jako żartowanie z osób z zaburzeniami psychicznymi. Nietrafiony efekt pogłębiło nagranie audio, na którym słyszymy, jak padają słowa: "Jeśli jesteś psychicznie zdrowy, klaśnij raz". Do tego celebrytka często zmienia miny, które miały być zabawne, ale zostały odebrane jako stygmatyzujące temat normalizacji zdrowia psychicznego. Pod nagraniem od razu pojawiły się negatywne komentarze.

Śmianie się z osób chorych psychicznie jest bardzo słabe.

W ten sposób stygmatyzuje się osoby z chorobami psychicznymi. Depresja to też choroba psychiczna. Jak mają się czuć pacjenci w kolejce do psychiatry? Jak mają chodzić do psychiatry bez oceny społeczeństwa? - podkreśliła internautka.

Inny odbiorca dodał:

Mało śmieszne z punktu widzenia mamy syna z mózgowym porażeniem dziecięcym - napisała gorzko odbiorczyni.

Plotek sprzeciwia się stygmatyzacji osób z chorobami psychicznymi i apeluje o większą dbałość w publikowaniu treści przez influencerów w mediach społecznościowych. Razem możemy budować większą świadomość i wrażliwość na temat normalizacji zdrowia psychicznego.

Jeśli jednak pogorszony stan psychiczny utrzymuje się dłużej i występują myśli, które mogłyby się przyczynić do zagrożenia życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego. TUTAJ znajdziesz również przydatne numery telefonów, pod którymi dyżurują specjaliści, gotowi pomóc w kryzysowej sytuacji.