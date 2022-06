Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

We wrześniu ubiegłego roku w życiu Britney Spears nastąpił przełom. Jej ojciec zrezygnował z kurateli nad nią, o co fani gwiazdy apelowali od lat. Raptem kilka dni później piosenkarka ogłosiła, że zaręczyła się z partnerem, Samem Asgharim. Teraz do światowych mediów trafiła informacja, według której para lada moment stanie na ślubnym kobiercu.

Zobacz wideo Britney Spears pokazała, jak trenuje

Britney Spears wychodzi za mąż. Na uroczystości zabraknie jej rodziny

Portal TMZ podał, że zakochani wezmą ślub w 9 czerwca w Los Angeles. W uroczystości weźmie udział stu zaproszonych gości i co ciekawe wśród nich nie ma prawie nikogo z rodziny Britney.

Britney i Sam wezmą ślub w czwartek podczas intymnej ceremonii dla stu bliskich przyjaciół i członków rodziny. Powiedziano nam, że będzie tam brat Britney, Bryan, ale jej siostra Jamie Lynn i jej rodzice nie zostali zaproszeni - ujawnia portal.

O tym, że para rzeczywiście postanowiła się pobrać, świadczyć może InstaStories Britney Spears. Na filmiku widzimy ją pijącą szampana w towarzystwie ukochanego. Ponadto, na nagraniu gwiazda eksponuje pierścionek zaręczynowy.

Zobacz wideo Britney pisze szampana z narzeczonym

Wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi Britney do ołtarza. Mamy nadzieję, że w odpowiednim dla siebie czasie zakochani pochwalą się szczegółami z ceremonii. Przypomnijmy, że wokalista ma za sobą już dwa małżeństwa. Pierwsze zawarte w 2004 roku w Las Vegas trwało zaledwie 55 godzin. Jeszcze w tym samym roku Britney Spears poślubiła Kevina Federlina, z którym rozwiodła się trzy lata później.

