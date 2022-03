Więcej informacji na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Julia Wieniawa jest na kolejnych w tym roku wakacjach. Aktorka wybrała się tym razem na Bali. Jednak i tam nie próżnuje. W przerwie pomiędzy kolejnymi wycieczkami i spacerami znalazła czas na publikację wpisu, w którym chwali się tym, jak zostało urządzone jej warszawskie mieszkanie.

Julia Wieniawa pokazała, jak mieszka

Jeszcze niedawno Julia Wieniawa zdradziła fanom, że musi przygotować się do wiosennych porządków i umyć okna w salonie. Patrząc na rozmiar okien, nie jest to proste zadanie.

Julia Wieniawa szuka kogoś do mycia okien Fot. juliawieniawa/instagram

Wygląda jednak, że gwieździe udało się dopełnić planu. W jej mieszkaniu odbyła się wszak jakiś czas temu profesjonalna sesja zdjęciowa. Fotografie zostały opublikowane w jednym z magazynów wnętrzarskich - "Dobre Wnętrze". Kadrami z mieszkania pochwaliła się też na Instagramie.

Wracam na chwilę do Warszawy, ponieważ wreszcie mogę się z Wami podzielić efektami sesji zdjęciowej mojego mieszkania, którą zrobiłam kilka miesięcy temu. Jak widać, sporo elementów mojego wnętrza inspirowane jest miejscem, w którym aktualnie jestem, czyli Bali - napisała.

Mieszkanie aktorki jest jasne, przytulne, ale też nowoczesne. Uwagę zwracają zwłaszcza drewniane i wiklinowe meble, które świetnie korespondują z dodatkami w kolorze złota. A tych ostatnich jest tam sporo. W odcieniu złota są bowiem krany, okap kuchenny, stolik kawowy, ozdoby, takie jak wazon. Do tego mnóstwo roślin i brązowe kanapy. Stylowo?

