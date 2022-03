William Hurt nie żyje. Laureat Oscara miał 71 lat

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

Wielokrotnie nagradzany hollywoodzki aktor William Hunt zmarł w niedzielę, 13 marca 2022 roku, tydzień przed swoimi 72. urodzinami. Przykrą nowiną podzieliła się jego rodzina w oświadczeniu zamieszczonym na łamach serwisu Deadline.

Z wielkim smutkiem rodzina Hurtów opłakuje śmierć Williama Hurta, ukochanego ojca, zdobywcy Oscara, który zmarł 13 marca 2022 roku, tydzień przed swoimi 72. urodzinami. Zmarł w spokoju, wśród rodziny, z przyczyn naturalnych. Rodzina prosi o zachowanie prywatności w tym czasie.

Dwukrotnie żonaty - z Mary Beth Hurt oraz Heidi Henderson - był ojcem czwórki dzieci. W 2018 roku usłyszał diagnozę nieuleczalnego raka prostaty.

William Hurt zmarł w wieku 71 lat

William Hurt przyszedł na świat 20 marca 1950 roku w Waszyngtonie. Absolwent studiów teologicznych na Uniwersytecie Tuft fascynację aktorstwem postanowił rozwijać na wydziale teatralnym w prestiżowej szkole Juilliard Schood.

Był jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych aktorów lat 80. Na koncie ma ponad 100 ról w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Zdobył cztery nominacje do Oscara. Za rolę homoseksualisty w filmie "Pocałunek kobiety pająka" (1985) udało mu się zdobyć statuetkę. W kolejnych latach walczył o nagrodę za występy w filmach "Dzieci gorszego boga"" (1986), Telepasja (1987) oraz "Historia przemocy" (2005).

Za role w serialu "Damages" oraz "Zbyt wielcy, by upaść", był nominowany do nagrody Emmy.

Młodsi widzowi kojarzą go głównie z roli generała Thaddeusa Rossa w filmie "Incredible Hulk" (2008), a także udziału w produkcjach "Kapitan Ameryka: Wojna domowa", "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame" i "Czarna Wdowa".

