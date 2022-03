Więcej informacji ze świata gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Hailey Bieber trafiła do szpitala z nietypowymi objawami - poinformował portal TMZ. Jak donoszą media, modelka miała problemy z poruszaniem się. Z kolei jej chód miał być "typowy dla osoby w podeszłym wieku". Gwiazda przeszła szereg badań i wróciła już do normalnej aktywności. Co się właściwie stało? Wyjaśniła to po powrocie do domu.

Unikanie słońca i odpowiednia herbata. Oto sposoby gwiazd na młody wygląd

Zobacz wideo Hailey Baldwin pokazała, jak świętowali urodziny Justina Biebera

Hailey Bieber trafiła do szpitala. Miała problemy neurologiczne

Modelka trafiła do szpitala w Palm Springs. Lekarze przeprowadzili badania i testy. Były podejrzenia, że objawy są spowodowane COVID-19, którym mogła zarazić się od męża. U Justina Biebera wykryto wirusa kilka tygodni wcześniej. Oczekując na wyniki badań, Hailey Bieber została wypisana do domu. Na Instagramie zamieściła wpis, w którym wyjaśniła, co zaszło.

W czwartek rano podczas śniadania z moim mężem poczułam się, jakbym miała udar. Zostałam zabrana do szpitala. Okazało się, że w moim mózgu zrobił się maleńki skrzep krwi, który wywołał niewielki niedobór tlenu, ale mój organizm zwalczył to samoistnie i w ciągu kilku godzin doszłam do siebie - napisała modelka.

Teraz czuje się dobrze, lecz przyznała, że była przerażona sytuacją.

Mimo że było to zdecydowanie jedno z najbardziej przerażających doświadczeń w moim życiu, jestem teraz w domu i czuję się dobrze. Jestem wdzięczna wszystkim niesamowitym lekarzom i pielęgniarkom, którzy się mną zaopiekowali. Dziękuję za wszystkie życzenia, troskę, wsparcie i miłość - dodała.

Jak podał portal TMZ, z samopoczuciem Hailey Bieber jest już wszystko w porządku, ale lekarze wciąż szukają przyczyny zaistniałej sytuacji.

Hailey Bieber wyjaśniła na Instagramie, dlaczego trafiła do szpitala fot. instagram.com/haileybieber

Ekipa Friza zamieszkała w wakacyjnym domu Justina Biebera. Cena za noc powala

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina.