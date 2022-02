Więcej informacji na temat rodziny królewskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Księżna Camilla wyszła za księcia Karola w 2005 roku. Kobieta była rozwódką, co wzbudziło niemałe kontrowersje. Opinia publiczna zastanawiała się też, jaki tytuł będzie nosić księżna Kornwalii, gdy jej małżonek zostanie królem. W liście opublikowanym z okazji Platynowego Jubileuszu, czyli 70. rocznicy wstąpienia na tron, królowa Elżbieta II rozwiała wszelkie wątpliwości. Monarchini przyznała, że pragnie, aby księżna Camilla nosiła w przyszłości tytuł "królowej małżonki". Wcześniej rzecznik pary książęcej sugerował, że żona księcia Karola zostanie "księżną małżonką".

Królowa Elżbieta II chce, aby księżna Camilla została "królową małżonką". Żona księcia Karola skomentowała słowa monarchini

Księżna Camilla udzieliła ostatnio wywiadu stacji BBC. Żona księcia Karola przyznała, że słowa królowej Elżbiety II, to dla niej ogromny zaszczyt.

Cóż, oczywiście to wielki zaszczyt - powiedziała księżna Kornwalii.

Księżna Camilla opowiadała także o swojej działalności na rzecz walki z przemocą wobec kobiet. Żona księcia Karola od lat nagłaśnia ten problem i wspiera ofiary przemocy domowej. Księżna Kornwalii przyznała, że tytuł "królowej małżonki" pomógłby jej zwrócić większą uwagę opinii publicznej na problemy, którymi się zajmuje.

Tytuł "królowej małżonki" - co oznacza?

Tytuł "królowej małżonki" oznacza, że żona obecnie panującego władcy nosi tytuł odpowiadający tytułowi męża. Tradycja nakazuje, aby małżonka monarchy została koronowana. Z tytułem tym nie jest jednak związana żadna faktyczna władza polityczna.

