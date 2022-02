Więcej na temat planów walentynkowych gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Najwięksi fani Dody mogą się spodziewać, co wokalistka może robić w walentynki, bo rozważała tę opcję już w połowie stycznia. Zorganizowała wówczas konkurs i wyznała, że ze zwycięzcami pójdzie na studniówkę albo spędzi właśnie wieczór 14 lutego. Jako że trzech nagrodzony jest już po maturze, druga opcja stała się oczywistym wyborem.

Doda o planach na walentynki. "Nie będę sama"

Choć były szanse na to, by Doda wybrała się na studniówkę, ostatecznie zwycięzcami okazały się osoby, które naukę w szkole średniej mają już za sobą. Przypomnijmy zasady organizowanego przez nią konkursu: w radiowym głosowaniu trzeba było oddać głos na jej piosenkę "Fake Love" i wysłać zrzut ekranu z potwierdzeniem. Następnie wokalistka miała wylosować zwycięzców, z którymi spędzi wieczór. Konkurs został rozstrzygnięty i artystka już skontaktowała się z fanami. Nie będzie to jedna, a trzy osoby.

Kochani, chciałam wam powiedzieć, że walentynek nie spędzę sama. Nie idę na studniówkę, bo wybrane przeze mnie osoby mają ponad 20 lat. Stwierdziliśmy, że pójdziemy wszyscy razem na kolację - wyznała zadowolona.

Mimo że za wokalistką trudny rok, bo musiała zmierzyć się z rozstaniem i rozwodem, mamy nadzieję, że walentynki spędzi w miłej atmosferze. Czekamy na relację ze spotkania z fanami!

