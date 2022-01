Więcej o programach telewizyjnych przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Dagmara Kaźmierska cieszy się popularnością już od kilku dobrych lat. To ona wyrosła na największą gwiazdę "Królowych życia", świetnie prosperując również w social mediach. Nic więc dziwnego, że zgromadziła liczną rzeszę fanów, których bardzo interesuje życie prywatne celebrytki, a nie należy ono do nudnych. Pomijając nieciekawą przeszłość, częstym tematem, jaki Dagmara Kaźmierska porusza w mediach, jest jej syn. Conan marzy, by zostać lekarzem, a jakiś czas temu wyszło na jaw, dlaczego ma tak nietypowe imię.

Zobacz wideo Dagmara Kaźmierska zdradza, co sobie poprawia. „Nie ukrywam, myślę o."

"Królowe życia". Dlaczego syn Dagmary Kaźmierskiej ma na imię Conan? "Początkowo miał być..."

Dagmara Kaźmierska bywa wylewna podczas wywiadów i potrafi zaskoczyć rozmówców. Choć o ojcu swojego pierworodnego nie chce mówić, wyznała, że to właśnie mężczyzna wybrał ich synowi imię.

Imiona dla syna wybrał mąż, który ma duszę wojownika. Ja miałam przygotowane imiona tylko dla dziewczynki. Początkowo miał być Evander. Ostatecznie został Conan Shingoo - zdradziła w rozmowie z Vogule Poland.

Conan studiuje aktualnie medycynę, a na Instagramie nie brakuje półnagich zdjęć, które świadczą o jego zamiłowaniu do sportu oraz zdrowego trybu życia.

Conan Kaźmierski - kim jest ojciec syna Dagmary Kaźmierskiej

Mowa o Pawle Kaźmierskim, który poznał "królową życia", kiedy ta miała zaledwie 19 lat. Celebrytka wielokrotnie w wywiadach powtarzała, że była szczerze zakochana w mężczyźnie, choć ich relacji nie popierała jej rodzina. Pobrali się w więzieniu, gdzie Paweł przebywał - odsiadywał wówczas karę za morderstwo.

ZOBACZ TEŻ: Oszustwa, sutenerstwo, korupcja, próba gwałtu na babci. Gwiazdy programów telewizyjnych mają kryminalną przeszłość