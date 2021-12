Więcej na temat zagranicznych gwiazd show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Jennifer Lopez zaskoczyła fanów, kiedy pochwaliła się na Instagramie nagraniem z łazienki. Piosenkarka pokazała się bez makijażu, by zaprezentować całemu światu, jak wygląda jej poranna toaleta. Gwiazda stosuje pielęgnację wieloetapową.

Zobacz wideo Jennifer Lopez bez makijażu pokazała swoją poranną rutynę

Jennifer Lopez bez makijażu

Jennifer Lopez wypuściła swoją linię kosmetyków. By ją zareklamować, opublikowała nagranie, na którym stoi przed kamerą tuż po przebudzeniu, prezentując twarz bez makijażu. Wokalistka wygląda obłędnie. Początkowo z kubkiem kawy w dłoni opowiadała, jak dba o skórę twarzy rano. Później przeszła do czynów i zaprezentowała swoją pielęgnację, która składa się z czterech etapów. I tak najpierw zobaczyliśmy wokalistkę, jak zwilża twarz woda i myje ją delikatnym żelem do twarzy. Gwiazda podkreślała, że odpowiednie oczyszczenie jest kluczowe. Myjąc twarz rano, zmywa resztki kosmetyków w tym olejów, które zaaplikowała przed snem.

Krok drugi to serum. Wokalistka delikatnie wklepała je w skórę, by odpowiednio ją nawilżyć. Na tym jednak nie koniec. Zamknięciem pielęgnacji był krem z filtrem. To właśnie ten ostatni produkt jest sekretem młodego wyglądu piosenkarki. Krem z wysokim filtrem SPF (osobiście polecamy SPF 50) zapobiega powstaniu przebarwień na skórze i chroni ją przed promieniowaniem UV. Należy go stosować przez cały rok, nie tylko latem.

To prawdopodobnie jedna z najlepszych rzeczy, którą robiłam już od najmłodszych lat, a która pomogła mi zachować młodą skórę - mówiła Lopez, aplikując krem na twarz.

Ostatnim punktem były witaminy. Wokalistka suplementuje je regularnie, dbając o skórę, włosy i paznokcie od wewnątrz. Gdybyście chcieli iść za jej przykładem, polecamy jednak skonsultować się z lekarzem i zrobić badania krwi, które wykażą ewentualne niedobory witamin czy minerałów. Dopiero wówczas specjalista pomoże dobrać odpowiedni suplement.