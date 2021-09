W zeszłym tygodniu Kuba Wojewódzki stwierdził, że Małgorzata Rozenek "nie jest najlepiej ubraną Polką, a najśmieszniej ubraną Polką". O ile z pierwszym stwierdzeniem jesteśmy w stanie się zgodzić, drugie jest absolutnie bzdurne. Dowód? Najnowsza stylizacja "Perfekcyjnej". Elegancka i z klasą.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek lubi odważne kreacje. Co z wpadkami?

Małgorzata Rozenek w halce i w golfie. Wygląda oszałamiająco. Tą stylizacją zamknie usta Wojewódzkiemu. "VB? Bardzo posh!"

Jakiś czas temu Małgorzata Rozenek wpadła na świetny, aczkolwiek nie do końca oryginalny pomysł - założyła własną markę odzieżową i zaczęła na niej świetnie zarabiać. Nie produkuje wybitnie wymyślnych rzeczy, raczej stawia na klasyczne bluzy, marynarki i swetry. No właśnie, pasiasty golf skradł nasze serca. "Perfekcyjna" dopasowała go do halki i czarnych szpilek. Całość uzupełniła kokiem w stylu Victorii Beckham i cóż... Na zdjęciu wygląda jak brytyjska projektantka!

Pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów i wcale się nie dziwimy. Małgorzata wygląda świetnie.

Omg, ale cudo!

Nie bez powodu jest pani nazywana polską Victorią Beckham.

Victoria Beckham? Very posh [tłumcz. bardzo wyrafinowanie].

Jeśli wierzyć niektórym fankom gwiazdy, czarno-biały golf sprzedaje się jak świeże bułeczki.

Kupiony!

Idę na stronę.

Cóż, jak widać Małgorzata inspiruje wiele Polek i dobrze, w takim wydaniu każda pani będzie wyglądać elegancko i z klasą, choć paradowanie w samej halce to nie lada wyzwanie. Z kolei z materiału wideo zamieszczonego powyżej dowiecie się, co Rozenek sądzi o swoich wyzywających kreacjach. W takiej pozowała fotoreporterom chociażby podczas Flesz Fashion Night.