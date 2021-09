Najnowszy odcinek "Love Island" zapewnił dawkę emocji i pierwsze uczucie zazdrości u uczestników. Angelika nie ukrywała, że relacja z Brunem nie idzie do przodu w takim tempie, jak u pozostałych uczestników. Wiktor miał wiele do powiedzenia o świeżej relacji z Pauliną i Jurkiem. Bohaterowie show przeżywali pierwszą noc u boku innych partnerów. Komu zmiany najbardziej przypadły do gustu?

"Love Island". Miłosne zawirowania uczestników

Wiktor przyznał, że bardzo go ucieszyło przeparowanie, które odbyło się w poprzednim odcinku. Mężczyzna wyznał, że w końcu czuje się swobodnie i nie musi zastanawiać się, co ma powiedzieć, przebywając z Magdą.

Paulina i Jurek równie szybko odnaleźli się w nowej sytuacji. Nie szczędzili wobec siebie czułości. Wiktor przyznał, że według niego rodzące się uczucie pomiędzy Pauliną a "Hiszpanem" jest sztuczne.

Wątpię żeby Jurek coś czuł. Na początku jest zachwyt urodą, pociąg. (...) Ja mam teraz swoje sprawy na głowie - wyznał Wiktor.

Paulina natomiast przyznała, że uczucie jest świeże i potrzebuje czasu, by poukładać sobie wszystko w głowie. Niewątpliwie jednak w rozmowie z Jurkiem nie brakuje flirtu. Mimo że mężczyzna jest od niej młodszy, to sama przyznała, że ją zaintrygował. Do tego czworokąta dołączył Andrzej, który nie ukrywał, jakie żywi wobec niej uczucia.

Nie zabrakło poważnych rozmów o przyszłości. Angelika pogadała z Brunem i podkreśliła, że na ten moment nic do niego nie czuje. Andrzej chciał wyznać Klaudii, że czuje miętę do Pauliny, jednak Paulina go ubiegła i przyznała, że nie będzie zmieniać się na siłę.

Widzieliście najnowszy odcinek "Love Island"? Jak myślicie, kto opuści Wyspę?