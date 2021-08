Paulina Krupińska karierę zaczęła od zdobycia tytułu Miss Polonia 2012. Mało kto się spodziewał, że szarfa miss stanie się przepustką do tak prężnej medialnej kariery, a jednak tak się stało. Modelka nie narzeka na brak zajęć. Oprócz tego, że spełnia się w roli matki i żony, a wraz z Sebastianem Karpielem-Bułecką tworzy ciepły, przytulny dom, prężnie działa również zawodowo. Od prawie dwóch lat jest jedną z gospodyń "Dzień dobry TVN". Co więcej, jest angażowana w inne projekty związane ze stacją TVN jak np. prowadzenie festiwali czy koncertów sylwestrowych. Jej popularność wciąż rośnie, więc nic dziwnego tym, że spekulacje o jej transferach do innych telewizji nie milkną.

Paulina Krupińska przejdzie do TVP? Prezenterka odniosła się do spekulacji

Paulina Krupińska niedawno zamieściła na Instagramie zdjęcie, prezentując tym samym nowy makijaż. Z pozoru niewinna fotka stała się pretekstem do spekulacji na temat jej przejścia do Telewizji Publicznej. Jeden z fanów napisał wprost pod postem, że taki transfer nadałby jej karierze jedynie rozpędu.

Przejdź do TVP. Tam rozbłyśnie twój talent i uroda. Miss World z marszu - napisał jeden z obserwatorów.

Co ciekawe, Paulina Krupińska nie zostawiła jego opinii bez komentarza. W dość dosadny sposób odniosła się do jego przemyśleń.

Inna stacja daje gwarancję talentu i urody? Ciekawe bardzo - odpowiedziała Krupińska.

Na przejście Pauliny Krupińskiej do Telewizji Publicznej są nikłe szanse, ale kto wie, wszystko może się zdarzy. W końcu mało kto się również spodziewał, że Izabela Janachowska odejdzie z TVN do Polsatu, a tak się jednak stało.

