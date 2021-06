Zespół Maneskin, który zwyciężył tegoroczną Eurowizję, z każdym dniem cieszy się coraz większą popularnością. Szczególną uwagę przyciąga przystojny i charyzmatyczny lider zespołu, Damiano David oraz piękna i utalentowana basistka Victoria De Angelis. Przedstawiamy wam pozostałych członków zespołu - gitarzystę Thomasa Raggi oraz perkusistę Ethana Torchio.

Eurowizja 2021. Maneskin. Kim jest Thomas Raggi?

Thomas Raggi urodził się w 2001 roku w Rzymie. Raggi od zawsze interesował się muzyką i już jako młody chłopiec miał rozpocząć naukę gry na gitarze elektrycznej. W zespole Maneskin jest odkąd ma zaledwie 12 lat. Chłopak chroni swoje życie prywatne - nie wiemy, czy spotyka się z kimkolwiek. Jako profesjonalny gitarzysta, ma sporą kolekcje stylowych gitar. Jego zwierzątkiem domowym jest zaś... pirania. Oficjalnie konto na Instagramie Thomasa liczy sobie ponad 900 tys. obserwatorów.

Eurowizja 2021. Maneskin. Kim jest Ethan Torchio?

Ethan Torchio urodził się w 2000 roku i jest perkusistą grupy. Już jako mały chłopiec miał skupiać się na swojej muzycznej karierze, co zaowocowało dzisiejszymi sukcesami w tak młodym wieku. Torchio również chroni swoje życie prywatne, o którym media nie wiedza zbyt wiele. W jednym z wywiadów powiedział, że choć określa się jako osoba otwarta seksualnie, to przede wszystkim kocha spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi i skupia się obecnie na karierze. Co ciekawe, długie włosy ma już od małego, co możemy zaobserwować w jego zdjęciach z dzieciństwa na Instagramie. Na tej platformie ze zdjęciami Torchio ma ponad 1 milion obserwujących.

