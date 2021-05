Krzysztof Krawczyk junior jest synem artysty i wokalistki Haliny Żytkowiak, znanej z zespołu Trubadurzy i Amazonki. Mężczyzna od dzieciństwa cierpi na padaczkę, która utrudnia mu normalne funkcjonowanie. Choroba jest konsekwencją wypadku samochodowego, do którego doszło w latach 80., kiedy za kierownicą siedział jego ojciec. Syn zmarłego muzyka ma dziś ma 47 lat i żyje na granicy bezdomności w niegodnych warunkach. Stacja TVN jeszcze kilka miesięcy przed śmiercią ojca zaczęła przygotowywać o nim reportaż.

Syn Krzysztofa Krawczyka przerywa milczenie. Pokazał, jak mieszka

Ze względu na epilepsję sytuacja ekonomiczna Krawczyka juniora nie należy do najlepszych - nie ma własnego mieszkania i utrzymuje się głównie z renty inwalidzkiej. Z reportażu "Uwaga!" stacji TVN dowiadujemy się, że w domu, w którym przebywa, ciężko mu nawet zaspokoić podstawowe potrzeby fizjologiczne. Jak twierdzi Krzysztof Cwynar, opiekun Krawczyka juniora:

W domu jest pijaństwo. Bywają takie sytuacje, że on musi wyjść z domu, żeby się wysikać, bo nie może wejść do łazienki, bo tam jest balanga.

Krawczyk junior dodaje, że chcąc wziąć prysznic, nieraz musi wyjść z domu i szukać pomocy wśród znajomych:

Często wiele rzeczy takich normalnych, jak prysznic czy coś, to ja nawet do jakiejś znajomej idę.

Ujęcia lokum, w którym przebywa syn Krawczyka, są wstrząsające. Pomieszczenie wydaje się być zagracone, na ziemi jest mnóstwo butelek, kubków, śmieci i nieuporządkowanych przedmiotów.

Reportaż o synu Krzysztofa Krawczyka, 'Uwaga!' TVN fot. screen - uwaga.tvn.pl

Junior zapytany jeszcze za życia swojego ojca o ich relacje odpowiadał:

Z tatą kontakt mam tak ograniczony, że ja nawet nie wiem, co on uważa, bo ja nie wiem, jakie informacje do niego dochodzą.

47-letni mężczyzna odniósł się również do sytuacji na pogrzebie swojego ojca, na którym Marian Lichtman miał chcieć pomóc mu przedostać się bliżej trumny:

Uniemożliwiano mi dojście do trumny. Jest mi smutno, delikatnie mówiąc.

Syn Krawczyka zapytany o śmierć ojca wprost mówi, że do dziś trudno jest mu w to uwierzyć:

Nie dowierzałem, to nawet jakoś do mnie do tej pory, no kurde... Nie chcę w to uwierzyć. Jak tata umarł, no to po prostu słów mi brakuje.

Kompozytor Krzysztof Cwynar, który dziś opiekuje się juniorem, w bardzo mocnych słowach podsumował jego sytuacje:

To jeden z najstraszniejszych rodzinnych horrorów, o jakich słyszałem.

Krzysztof Igor Krawczyk latami żył w cieniu znanego ojca. Mężczyzn łączyła trudna relacja - syn Krawczyka przez wiele lat nie mógł mu wybaczyć, że zostawił jego matkę po tym, jak dowiedział się o jej zdradzie. Kiedy muzyk ułożył sobie życie na nowo, Krawczyk junior nie akceptował jego relacji z Ewą. Gdy stał się dorosły, zaczął unikać kontaktu z ojcem, choć ten wychowywał go od szóstego roku życia. Artysta zawsze podkreślał, że kocha syna, "bo to jego jedyne dziecko", ale "widuje się z nim wtedy, kiedy on na to pozwala".

O złych warunkach, w jakich żyje syn Krawczyka media donoszą już od kilku lat. Jeszcze na początku marca Krzysztof junior miał założyć sprawę w sądzie o przyznanie alimentów od swojego ojca. Niestety, wraz z śmiercią artysty sprawa została umorzona.

Materiał, w którym Krawczyk junior po raz pierwszy publicznie opowiedział o swojej sytuacji, zostanie wyemitowany 12 i 13 maja o godzinie 19.55 w stacji TVN.