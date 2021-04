Małgorzata Kożuchowska obchodzi 50. urodziny. Jak zmieniła się na przestrzeni lat w show biznesie?

Małgorzata Kożuchowska jest niezaprzeczalnie jedną z najpopularniejszych gwiazd telewizji. Szczególny rozgłos przyniosła jej rola Hanki w "M jak miłość" czy Natalii, matki trzech niesfornych synów w serialu "Rodzinka.pl", ale to nie jedyna popularna produkcja, w której wzięła udział aktorka. Sprawdźmy, jak zmieniła się na przestrzeni długich lat, które spędziła w show-biznesie.

Małgorzata Kożuchowska na zdjęciu z filmu, który nigdy nie powstał

Jak zmieniła się Małgorzata Kożuchowska?

Małgorzata Kożuchowska urodziła się 27 kwietnia 1971 roku. W wieku 23 lat ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Od razu po studiach dołączyła do Teatru Dramatycznego, z którym współpracowała aż do 2005 roku. Później grała w Teatrze Narodowym. W 1994 roku wystąpiła w swojej pierwszej produkcji "Oczy niebieskie", ale to dopiero wcielenie się w rolę Ewy Szańskiej w filmie "Kiler" i Jagody w "Złotopolskich" przyniosło jej rozgłos.

Małgorzata Kożuchowska na Festiwalu Filmowym w Gdyni w 2003 roku Ons.pl

Małgorzata Kożuchowska. Lwica programowa

Małgorzata Kożuchowska oprócz aktorstwa zajmowała się również dubbingiem w wielu produkcjach. Bardziej zorientowani w temacie wiedzą, że podłożyła głos hipopotamicy Glorii w bajce "Madagaskar" oraz Białej Królowej w "Alicji w Krainie Czarów". Aktorka prowadziła również program "My, Wy, Oni" emitowany na antenie Telewizji Polskiej.

Małgorzata Kożuchowska. Kariera w show-biznesie

Aktorka nigdy nie ograniczała się jedynie do kariery aktorskiej, a show-biznes od zawsze był jej bliski. Była ambasadorką kilku marek kosmetycznych i występowała w kampaniach reklamowych marki Aviva. W 2006 roku Kożuchowska zdecydowała się zająć też śpiewem i wraz z zespołem "Futro" wydała album "W futrze", a płyta przez pewien czas była gratisem do magazynu "Elle". W 2002 roku wystąpiła na pokazie mody promującym nową linię kosmetyków Timotei przeznaczonym dla blondynek.

Małgorzata Kożuchowska na imprezie z okazji 10. urodzin magazynu 'Elle' Ons.pl

Małgorzata Kożuchowska obchodzi 50. urodziny

Obecnie Małgorzata Kożuchowska jest szczęśliwą żoną dziennikarza Bartłomieja Wróblewskiego i mamą siedmioletniego syna Jasia. W poniedziałkowy wieczór aktorka opublikowała na Instagramie selfie z mamą Jadwigą i zapowiedziała, że z okazji swoich 50. urodzin szykuje dla fanów niespodziankę. Jak myślicie, co to będzie?