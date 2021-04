Viki Gabor cieszy się mianem jednej z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. 14-latka zgromadziła w mediach społecznościowych już prawie 700 tysięcy fanów, a teraz podbija TikToka. Na najnowszym filmie jest niemalże nie do poznania. Mimo że nie przypomina już skromnej wokalistki z „The Voice Kids”, nadal zachwyca swoich fanów.

Viki Gabor pobija TikToka

Viki Gabor, jak wielu polskich celebrytów, jest aktywna na TikToku, gdzie obserwuje ją prawie 250 tys. użytkowników. Niedawno dodała film, na którym zaprezentowała swoją metamorfozę. 14-latka postawiła na mocny makijaż i bujną fryzurę, przez co wygląda znacznie dojrzalej. Widać, że przez ostatnie lata w show-biznesie diametralnie się zmieniła i nabrała pewności siebie. Fani wokalistki są zachwyceni, co widać w komentarzach pod nagraniem, gdzie posypały się komplementy.

Ten TikTok to sztos. W sumie jak każdy.

Jak to jest być ideałem?

Viki, jesteś przepiękna - piszą internauci.

Viki Gabor podbija TikToka fot. Viki Gabor TikTok screen

Viki Gabor zasłynęła udziałem w drugiej edycji "The Voice Kids”. Choć jej głos zachwycił zarówno jurorów, jak i widzów programu, to nie udało jej się zwyciężyć w finale.

Mimo to od ponad dwóch lat robi wielką karierę. Wygrała m.in. Eurowizję Junior 2019, a następnie wydała debiutancką płytę - "Getaway (Into My Imagination)". Jej piosenki codziennie można usłyszeć w radiu. Myślicie, że młoda wokalistka teraz podbije również TikToka?