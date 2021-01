Monika Zamachowska chwaliła się, że zarabia więcej niż w TVP. Tabloid podliczył, na jakie stawki może liczyć

Monika Zamachowska przez lata była twarzą TVP, gdzie współprowadziła program "Pytanie na śniadanie", a wcześniej "Europa da się lubić". W 2019 roku dziennikarka nagle została zwolniona z pracy, ale okazuje się, że wyszło jej to na dobre. Ostatnio na Instagramie chwaliła się nawet, że nigdy tak dużo nie zarabiała.

REKLAMA

Dlatego od roku pracuję i zarabiam więcej, niż przez ostatnie 10 lat w TVP. I to mimo pandemii. Trochę mi głupio się z tego tłumaczyć, no ale trudno, być może tak trzeba, gdy się jest i w dalszym ciągu zamierza mieszkać w kraju nad Wisłą - napisała.

Teraz "Super Express" postanowił sprawdzić, na jakie stawki może liczyć Monika Zamachowska.

Monika Zamachowska krytycznie o zwolnieniu z TVP: Wyrzucenie mnie nadszarpnęło moją godność

Zobacz wideo Monika Zamachowska o zabiegach medycyny estetycznej: "Korzystam z wszystkich możliwości"

Monika Zamachowska zarabia więcej niż w TVP

Obecnie dziennikarka nie ma stałego zatrudnienia, za to zarabia dzięki szkoleniom, wystąpieniom publicznym oraz swojemu profilowi na Instagramie. "Super Express" informuje, że za reklamę danej usługi czy miejsca może zarobić nawet trzy tysiące złotych. To jednak nie wszystko. Mimo pandemii Monika Zamachowska "nie wie, w co ręce włożyć" i robi "mnóstwo rzeczy".

Mam tyle pracy, że nie wiem, w co włożyć ręce. Robię mnóstwo rzeczy, jak to się mówi "wszystko i nic". Prowadzę konferencje i eventy w całym kraju. Jestem tak zabiegana, że nie mam czasu szukać pracy - pisała Monika na Instagramie.

Gazeta wyliczyła, że dzięki nowym i licznym zleceniom Monika Zamachowska może miesięcznie zarabiać nawet 20 tysięcy złotych.

Zobacz także: Monika Zamachowska z córką Zofią na zdjęciu sprzed 16 lat. Tak walczy z kryzysem demograficznym. "Publikuję celem inspiracji"