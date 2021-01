Pandemia doprowadziła do kryzysu wielu branż. Ucierpiała gastronomia, kultura, ale i modeling. Mnóstwo pokazów zostało odwołanych, tygodnie mody nie odbywały się z wielkim rozmachem, co spowodowało, że wiele modeli i modelek zdecydowało się na przerwę w karierze. Należy do nich chociażby Gigi Hadid, która w zeszłym roku zaszła w ciążę. Gwiazda została mamą cztery miesiące temu i w końcu zdecydowała się wyjawić fanom, jak nazwała córeczkę. Imię wyjątkowe. Wiemy, dlaczego.

Gigi Hadid i Zayn Malik wychowują czteromiesięczną córkę. Jak ma na imię?

Gigi Hadid przez długi czas ukrywała, że spodziewa się dziecka. Choć w mediach pojawiały się wypowiedzi informatorów, zarówno ona jak i jej partner milczeli. Kiedy już modelka opowiedziała o swoim błogosławionym stanie, wszyscy myśleli, że zaleje internet falą zdjęć z zaokrąglonym brzuchem. Tak się jednak nie stało. Gigi chroni prywatności, o czym może świadczyć fakt, że imię córki zdradziła dopiero cztery miesiące po jej narodzinach.

Mama Khai - napisała pod jednym ze zdjęć.

Okazuje się, że imię ma szczególne znaczenie. TMZ podaje bowiem, że Khai to zdrobnienie od imienia Khairiah - mamy ojca Gigi, Mahomeda. Warto dodać, że "khai" to z języka arabskiego "koronowany", co może mieć związek z ojcem dziewczynki, którego nazwisko (Malik) oznacza "król".

Myślicie, że z czasem Gigi i Zayn zaczną publikować zdjęcia z córką? Oby, fani z pewnością nie mogą się ich doczekać!

Gigi Hadid i Zayn Malik - historia miłości

Modelka i muzyk zaczęli spotykać się w 2016 roku, jednak już kilka miesięcy od pierwszej randki zagraniczne media donosiły o kryzysie w ich związku. Oni niczego nie komentowali i w 2017 roku wystąpili na okładce "Vogue'a". Wszystkim wydawało się, że sielanka w ich życiu nie będzie miała końca, aż tu nagle rozstali się w 2018 roku.

Gigi i ja przeżyliśmy cudowny, kochający i zabawny związek. Mam dla niej mnóstwo uwielbienia, jako kobiety i przyjaciółki - napisał wówczas Zayn w specjalnym oświadczeniu.

Szybko okazało się, że łączy ich wyjątkowe uczucie i zaledwie trzy miesiące od rozstania postanowili się zejść. Od tamtej pory wiodą szczęśliwe życie hollywoodzkiej pary, która w 2020 roku założyła rodzinę.