We wrześniu 2020 roku Agnieszka Woźniak-Starak dołączyła do redakcji "Dzień dobry TVN". Prezenterka współprowadzi śniadaniówkę u boku Ewy Drzyzgi, z którym szybko nawiązała przyjazne relacje. Choć początkowo Panie były bardzo surowo oceniane przez widzów, dziś cieszą się sympatią. Pierwsza z dziennikarka dała ostatnio do zrozumienia jednak, że praca w mediach nie jest jej całym światem i wyobraża sobie życie z dala od tego świata. Myśli o wyprowadzce na wieś.

Agnieszka Woźniak-Starak zamieszka na wsi i zacznie sprzedawać przetwory?

Agnieszka Woźniak-Starak urodziła się w Warszawie. Od dziecka związana jest z wielkomiejskim światem, w którym potrafiła się zaklimatyzować. Zaraz po studiach znalazła fuchę w zawodzie - rozpoczęła współpracę z Radiową Jedynką, była gwiazdą TVP, pojawiała się na antenie Eski, aż ostatecznie wylądowała w TVN-ie. Dziennikarka nie ukrywa jednak, że życie w blasku fleszy nie należy do najprzyjemniejszych i z chęcią wraca do domowego zacisza pod Warszawę. W przyszłości bierze pod uwagę wyprowadzkę na wieś.

Potrafię sobie wyobrazić, że wyprowadzam się na wieś i zaczynam sprzedawać przetwory, które najpierw musiałabym nauczyć się robić. Że sobie znajduję zupełnie gdzieś indziej miejsce na ziemi i że żyję bez mediów. Kompletnie nie mam z tym problemu. Być może to się tak skończy pewnego dnia, że ja się odetnę od mediów wszelkich i będą tylko te konie, zwierzęta... i powidła od Agnieszki będzie można gdzieś kupić. Idę w tę stronę powoli, małymi kroczkami - zdradziła w wywiadzie w ramach cyklu „Into the Leader's Mind”.

Agnieszka stwierdziła, że życie na wsi bardzo ją kręci, bo miałaby styczność z wieloma zwierzętami, które kocha. Sama wychowuje w swojej willi w Konstancinie dwa psiaki.

Może chciałabym mieszkać na wsi. Na wsi, na wsi. Kurczę, całe życie mnie ciągnie do tych zwierząt strasznie. Chciałabym coś z nimi robić, coś dla nich robić. Cały czas o tym myślę, może zacznę tropić wilki? Era Wodnika powoduje, że ciągnie nas do przyrody i mnie ciągnie strasznie. Ta wieś i zwierzaki - dodaje.

Cóż, wiele osób mieszkających w dużym mieście ciągnie do wiejskiego życia. Kto wie, może niedługo Agnieszka będzie wrzucać zdjęcia nie tylko z psami ale na przykład... królikami? Najważniejsze, żeby czuła się spełniona, czego jej życzymy.