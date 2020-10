Książę Karol zwierzał się w listach pokojówce. Pisał o tym, jak zdradził Dianę. Teraz wszystko wyszło na jaw

Przepełnione serdecznością listy od księcia Karola do zaufanej królewskiej pokojówki ujrzały światło dzienne. Marjorie Dawson, która przez 36 lat pracowała dla rodziny królewskiej, miała okazję poznać lwią część jej tajemnic i uczestniczyć w przełomowych dla arystokracji wydarzeniach. Kobieta zmarła rok temu w wieku 104 lat, a pamiątki z jej służby u Windsorów już niedługo zasilą czyjeś kolekcjonerskie zbiory. Korespondencja między księciem Karolem a zaprzyjaźnioną pokojówką zostanie wystawiona na aukcji. Listy przepełnione są wątkami prywatnymi, które dotyczą między innymi romansu księcia z Camillą Parker Bowles.

Listy księcia Karola zostaną sprzedane na aukcji

Od 1954 do przejścia na emeryturę w 1990 roku Dawson służyła jako pokojówka księżniczki Aleksandry z Kentu, kuzynki królowej Elżbiety. Kobieta podróżowała po świecie z rodziną królewską, uczestniczyła w przyjęciach i weselach i szybko stała się przyjaciółką oraz powierniczką młodego księcia Karola. Teraz ogromna kolekcja pamiątek kobiety, w tym listy i karty pisane przez księżniczkę Aleksandrę, Karolą i jego pierwszą żonę, Dianę, mają zostać wystawione na aukcji. Oryginalna kolekcja jest warta około 10 tysięcy funtów.

W pokaźnym zbiorze pamiątek znajduje się list napisany przez księcia Karola tuż po emisji głośnego dokumentu z 1994 roku, w którym przyznał się do romansu z Camillą Parker Bowles. W krótkiej notatce do Marjorie czytamy:

Podejrzewam, że było to coś, co nazywa się "życiem na krawędzi”, ale obecnie trudno tego uniknąć!

Innym rarytasem dla kolekcjonerów z pewnością będą słowa Karola napisane po jego ślubie z Camillą w 2005 roku:

Pozdrawiam cię, jesteśmy tacy poruszeni. I nie możesz mieć pojęcia, jakie mam szczęście, że mam moją Kochaną Camillę.

Wśród pamiątek znajduje się też list napisany po narodzinach księcia Williama:

Moja droga Marjorie, byliśmy bardzo wzruszeni, gdy otrzymaliśmy Twój bardzo miły list po narodzinach naszego syna. Reakcja na te wieści była poruszająca. […] Szybko odkrywamy, co to znaczy być dumnymi rodzicami! Z najlepszymi życzeniami i przeprosinami za konieczność wysłania listu pisanego na maszynie.

Listy napisane przez Karola to z pewnością ważne historyczne świadectwa, które pokazują światu jego prawdziwą twarz. Z prywatnych notatek wynika, że ojciec Williama i Harry'ego to osoba troskliwa, ciepła, odnosząca się do zaprzyjaźnionej pokojówki z szacunkiem. Aukcja, na której zostaną wystawione pamiątki pokojówki, odbędzie się 13 października w domu aukcyjnym Hanson Auctioneers.