Myślieliście, że Kardashianki już niczym nie zaskoczą? Kylie trzyma w kuchni figurę woskową swojej matki

Kylie Jenner jest najmłodszą siostrą z rodu Kardashian-Jenner. Mimo młodego wieku zyskała ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki firmie kosmetycznej, która znana jest już na całym świecie. Oprócz prowadzenia firmy aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie co chwilę publikuje nowe posty i filmiki. Ostatnio na Instagramie wyjawiła, że od teraz jest opiekunką... woskowej figury jej mamy - Kris Jenner. Co więcej, element wystroju ma naprawdę okazałe rozmiary, a Kylie umieściła go w samym centrum ekskluzywnej posiadłości.

Kylie Jenner ma figurę woskową Kris Jenner

Kylie Jenner na Instagramie zamieściła wideo, na którym widzimy miejsce, gdzie postanowiła umieścić posąg mamy. To jedno z krzeseł w jadalni. Zaskoczeni?

Zgadnij, kto teraz przyszedł ze mną zamieszkać - woskowa figura Kris Jenner - mówi Kylie na filmiku.

Jest teraz moja i nie chcę otrzymywać żadnych SMS-ów ani telefonów od moich sióstr. Jest moja! - podkreśliła Kylie.

O idealnie odwzorowanej figurze woskowej Kris Jenner świat dowiedział się w grudniu 2019 roku. Rzeźba została wykonana przez Muzeum Figur Woskowych w Hollywood. Sama Kim Kardashian przyznała, że figura jest szczegółowa i dokładnie oddaje wygląd Kris. Nawet najmniejsze szczegóły nie zostały pominięte, o czym świadczy, chociażby fakt, że na twarzy kopii Kris jest małe znamię.

To jest przerażające i niesamowite w jednym - mówił Kim na widok podobizny jej mamy.

Obecnie wszystkie siostry z klanu Kardashianek (łącznie z ich mamą) mogą poszczycić się własnymi figurami woskowymi. W końcu posiadanie takiej podobizny to must have każdej "prawdziwej" celebrytki.