Od kilku dni trwa żywa dyskusja dotycząca wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył formalny wniosek w tej sprawie, co wzbudziło mnóstwo głosów krytyki zarówno wśród polityków, jak i gwiazd. Pomysł ministra skrytykowała również Agata Młynarska.

Agata Młynarska przeciwna wypowiedzeniu konwencji stambulskiej

Konwencja stambulska ma chronić przed wszelkimi formami przemocy, a także pomóc Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim w zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Polska podpisała ją w 2012 roku, a ratyfikowała trzy lata później. Zdaniem niektórych polityków było to błędne posunięcie. Wszyscy zgadzają się, co do zasady, że należy chronić ofiary, jednak według Zbigniewa Ziobry konwencja stanowi zagrożenie dla tradycyjnej polskiej rodziny i znajdują się w niej zapisy o ''charakterze ideologicznym''. Chodzi przede wszystkim o zapisy dotyczące płci biologicznej i społeczno-kulturowej, a także przepis, według którego przemoc nie może być usprawiedliwiana względami kulturowymi, religijnymi czy tradycyjnymi.

Kobiety wyraziły swój sprzeciw przeciwko wypowiedzeniu konwencji stambulskiej i wyszły na ulicę w całej Polsce. Głośno mówią, że przemoc może objawiać się w różnych formach i trzeba chronić ofiary. Konwencja zwiększa kompetencje policji i daje jej prawo do odsunięcia sprawcy od ofiary. Podobne zdanie na ten temat ma Agata Młynarska, która opublikowała obszerny post na Instagramie.

Mówię głośne NIE dla wypowiedzenia konwencji stambulskiej! Potrzebna nam przede wszystkim współpraca rządów i organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych, aby chronić ofiary przemocy i pomagać im uwolnić się od piekła na ziemi. Nie ma tu ideologii czy drugiego dna. Jest jedynie szansa na więcej możliwości pomocy ofiarom. Potrzebna jest dobra wola ponad podziałami! Tak to widzę - napisała na swoim profilu.

Pod postem dziennikarki pojawiło się mnóstwo komentarzy. Większość internautów miała podobne zdanie w tej kwestii, chociaż zdarzały się również krytyczne głosy.

Zgroza to, co się dzieje, żeby kilku pajaców w spodniach decydowało o bezpieczeństwie i wolności kobiet! Ich nikt nie zgwałci! Wstyd, że tyle kobiet na nich glosowało.

Również mówię głośne i wyraźne ''nie''.

Od piekła kobiet na ziemi chroni nasze kobiety prawo, które jest surowsze niż zapisy tej całej konwencji. Do niczego nie jest ona nam potrzebna - czytamy w komentarzach.

Jak widać zdania na temat konwencji wśród internautów są mocno podzielone. Dodajmy, że przepisy antyprzemocowej konwencji stosuje się zarówno wobec kobiet, jak i wobec wszystkich, którzy doświadczyli przemocy domowej. Wycofanie się Polski utrudni zaoferowanie kompleksowej pomocy pokrzywdzonym.