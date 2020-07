Łukasz Szumowski w ostatnich miesiącach z wiadomych powodów był bardzo zapracowany. Nie ominęło go też sporo stresów. Na szczęście teraz minister zdrowia znalazł kilka wolnych dni i wyjechał wraz z rodziną na urlop. Nie wybrał egzotycznych wakacji za granicą tylko polską Suwalszczyznę, gdzie - jak sam przyznaje - odpoczywa mu się najlepiej. Zza krzaków politykowi i jego rodzinie towarzyszyli fotoreporterzy, którzy doskonale zrelacjonowali jego szaleństwa w jeziorze.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Łukasz Szumowski odniósł się do wypowiedzi Edyty Górniak o szczepionkach: To brzmi jak spisek

Łukasz Szumowski w samych kąpielówkach na wakacjach

O swoich wakacyjnych planach Łukasz Szumowski opowiedział w rozmowie z dziennikiem "Super Express". Przyznał, że w Polsce odpoczywa mu się najlepiej.

Mam krótki urlop na Suwalszczyźnie. Jestem z rodzicami, żoną i dziećmi. Chwila odpoczynku od polityki. Ładna, ciepła pogoda. Pływałem przez jezioro i z powrotem. Lubię polskie jeziora, czasami wybieramy się też z rodziną nad polskie morze - mówił wówczas minister zdrowia.

Łukasz Szumowski AGENCJA SE/East News

Na zdjęciach, które zrobili mu paparazzi, widzimy, jak minister dzielnie pływa w jeziorze, a także nurkuje. Wydaje nam się, że wodne harce bardzo zmęczyły Szumowskiego, ponieważ na jednym ze zdjęć widać, jak na pomost wciąga go syn. Po kilku godzinach spędzonych nad jeziorem rodzina Szumowskich wybrała się na spacer do okolicznego lasu, gdzie mogła cieszyć się urokami suwalskiej natury. Jak Łukasz Szumowski prezentuje się na urlopie? Zerknijcie do naszej galerii. W takim wydaniu jeszcze go nie widzieliście.

ZOBACZ TEŻ: Viola Kołakowska ma nowe teorie. Tym razem o ministrze Szumowskim. "Czy aby ten jaszczur nie chce wykończyć psychicznie naszych dzieci"