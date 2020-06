Paweł Małaszyński raczej nie pokazuje życia prywatnego w mediach. Skupia się przede wszystkim na kwestiach zawodowych, a także ważnych dla niego sprawach społecznych. Obserwatorzy aktora tylko czekają, aż ten zdradzi nieco prywaty. W końcu mają okazję, aby zobaczyć, jaka relacja łączy Małaszyńskiego z synem. Wszystko z okazji Dnia Ojca.

Paweł Małaszyński pozuje z synem

23 czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Ojca. To właśnie z tej okazji aktor opublikował na Instagramie zdjęcie z synem. Jeremiasz ma już 16 lat i z każdym rokiem jest coraz bardziej podobny do taty. Małaszyński w wyjątkowy sposób nawiązał do tego ważnego święta.

I oddałem mu swój prawy bark. I oddałem mu swą naiwność. By dryfował pomiędzy brzegami. By szybował w koronach chmur. Bezwstydnie... Bycie ojcem zdaje się czasem czymś więcej, niż można unieść, więc... Wyrasta ci silny szkielet skrzydeł byś przefrunął ponad własną słabością... Dla Dziecka. Wszystkim Ojcom. Howgh! - napisał.

Internauci nie kryli wzruszenia pięknymi słowami, którymi podzielił się aktor.

Przepięknie napisane.

Niesamowicie piękne zdjęcie, a przekaz pod zdjęciem jeszcze piękniejszy... Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca, Panie Pawle, mam głębokie przeczucie, że jest Pan świetnym ojcem.

Piękne słowa... - pisali.

Małaszyński za pomocą tych słów pokazał nam, jaka relacja łączy go z synem. Zdaje się, że ta więź jest naprawdę silna. Mamy nadzieję, że aktor częściej będzie pokazywał nam nastoletniego Jeremiasza!