Jessica Mercedes mierzy się obecnie z potężnym kryzysem wizerunkowym. Jej ekskluzywna marka Veclaim cieszyła się wielkim zainteresowaniem, jednak wszystko zmieniło się, gdy stylistka Karolina Domaradzka ujawniła, że linia basicowych ubrań produkowana jest w Chinach. Problem w tym, że blogerka wielokrotnie zapewniała, że ubrania produkowane są w całości w Polsce. Wielbiciele nie kryli rozczarowania i postanowili zbojkotować markę. Medialną aferę skomentowała koleżanka po fachu Jessiki, Maffashion.

Maffashion komentuje kryzys marki Jessiki Mercedes

Niedawno Julia Kuczyńska pochwaliła się, że stworzyła własną markę modową Eppram. Blogerka z dumą zaprezentowała kolekcję minimalistycznych marynarek i garniturowych spodni. Znajdziemy w niej również wegańskie torebki i dodatki. Cena produktów jest zdecydowanie wyższa niż marki Veclaim, jednak Julia podkreślała w wywiadach, że to marka premium. W związku z kryzysem marki Veclaim w internecie rozpętała się burza. Marka w dość enigmatyczny sposób tłumaczyła się ze współpracy z Fruit of The Loom. Zablokowano również możliwość dodawania komentarzy w mediach społecznościowych firmy Jessiki. Do tej pory sama zainteresowana nie odniosła się do stawianych jej zarzutów. Zrobiła to jednak Julia Kuczyńska, która też próbuje swoich sił w sprzedaży odzieży. Jedna z obserwatorek zadała jej pytanie dotyczące całej sytuacji.

Maff, jak odniesiesz się do marki Jemerced i wycinaniu tanich metek? Twoja firma też tak robi? To normalne w branży? Pytam serio, bo w dzisiejszych czasach trzeba dwa razy oglądać 1 zł, a tu takie coś - napisała obserwatorka.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Maff.

Moja firma tak nie robi. Pozwalam wszcząć dochodzenie. I tak już na poważnie i szczerze. Nie chcę, aby Eppram było łączone z zachowaniami i działalnością innych odrębnych marek. Ja jestem w pełni świadoma i pewna naszej pierwszej kolekcji. Nie bez powodu pracuję z osobą, która ma ponad 10-letnie doświadczenie w tej branży, ma świra na punkcie jakości, produkcji i wykończenia produktu. Ufam jej w tym temacie bezgranicznie. Co jak co... W dzisiejszych czasach na wszystko trzeba zwracać uwagę i się oglądać. Pomijając już kwestie odzieżowe. I ja także jestem konsumentem - odpowiedziała blogerka.