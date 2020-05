Gwiazdy chętnie prezentują na Instagramie swoje ćwiczenia, motywując do tego samego obserwatorów. Na zdjęciach widzimy, jak prężą się przed telefonem, pokazując idealną sylwetkę, jednak doskonale wiemy, że bywa to tylko iluzją rzeczywistości. Idealnie pokazała to Maja Bohosiewicz. Jak wygląda naprawdę? Przekonajcie się sami.

Maja Bohosiewicz naprawdę na Instagramie

Na Instagramie Maję Bohosiewicz śledzi ponad 420 tysięcy użytkowników. Właśnie w mediach społecznościowych aktorka relacjonuje kulisy pracy czy życia prywatnego. Nie obyłoby się również bez regularnych treningów, które jak się okazuje, nie są wcale zawsze tak przyjemne dla aktorki, jak mogłoby się wydawać. Maja Bohosiewicz pokazała, jak naprawdę wygląda podczas ćwiczeń.

Moja ulubiona seria zdjęć. Większość moich zdjęć w „superformie” to niezła pozowanka. A dzisiaj przysięgam sobie, że już nigdy nie będę jadła tostów w nocy. Jezu... jak ja nienawidzę ćwiczyć, jakby co to to dla równie nielubiących, mój kochany trener zrobił DARMOWE treningi na profilu HOME FITNESS na YouTube, więc warto wziąć matę i ruszyć du*ę w kuchni - pisze aktorka.

Internauci doceniają aktorkę za to, że pokazuje prawdę. Nie ukrywają, że mają dosyć oglądania internetowych ideałów, którym nigdy nie będą w stanie dorównać.

I tak wyglądasz super. Wreszcie ktoś pokazał naturalność - pisze jeden z internautów.

Nie obyło się również bez komplementów od koleżanek z branży m.in. : Pauliny Krupińskiej, Magdaleny Lamparskiej, czy Zofii Zborowskiej.

Każda wersja świetna.

I tak i tak piękna - piszą pod zdjęciem.

Podzielacie entuzjazm komentujących internautów?