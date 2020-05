Maciej Dowbor zablokował mamę na Instagramie? Teraz wyjaśnia. "Uważaj, co wrzucasz"

Maciej Dowbor wraz z Joanną Koroniewską tworzą jedną z najbardziej dowcipnych par na Instagramie. Oboje nieustannie żartują z siebie na profilach, często publikując dawne i ich zdaniem kompromitujące fotografie. Fani uwielbiają ich poczucie humoru, ale najwyraźniej ostatnio nie zrozumieli jednego żartu Macieja Dowbora. Podczas live'u dziennikarz powiedział bowiem, że zablokował swoją mamę, Katarzynę Dowbor, na Instargamie.

Zbanowałem ją. Zablokowałem, bo strasznym trollem jest moja matka w Internecie. Wrzucała moje zdjęcia z dzieciństwa, takie obciachowe. Robi ze mnie pucia pucia - powiedział.

Z wyznania Macieja Dowbora zrobiła się niemała afera w sieci, więc teraz dziennikarz musiał sprawę wyjaśnić.

Maciej Dowbor tłumaczy się z "zablokowania mamy"

Dziennikarz wolał zareagować na komentarze i wytłumaczyć, że tylko żartował i wcale nie zablokował mamy na Instagramie.

Troll trolla trollem pogania. W związku z domniemaną awanturą w naszej "włoskiej" rodzinie, donoszę, co następuje: 1) Też mam na Ciebie haki mamusiu! Internet nie zapomina 2) Nie zbanowałem Katarzyny Dowbor 3) Wciąż ją obserwuję 4)Mam jeszcze dużo kompromitujących zdjęć, więc uważaj Mamusiu, co wrzucasz. 5) Liczę na spadek, więc bardzo nie fikam. Love You. Bye. Do zobaczenia po kwarantannie. Przygotuj jakieś słoiki, jak wpadniemy - napisał.

Wpis opatrzył starym zdjęciem, które tym razem nie przypadło do gustu jego mamie. Możecie zobaczyć je w naszej galerii!

O Boże! A skąd Ty to zdjęcie wytrzasnąłeś! Synu, błagam, będę już grzeczna! - napisała.

Sprawy nie mogła pozostawić bez komentarza również Joanna Koroniewska i u siebie na profilu wtrąciła trzy grosze, także wrzucając starą fotografię.

AFERA AFERĘ POGANIA! Drogi Macieju, Troll na zawsze trolem pozostanie. (...) Pamiętaj, co DWA, PIĘKNE i szczere uśmiechy to nie jeden... A TY szczerości, dobroci i TAKTU to mógłbyś się od NAS w końcu nauczyć! Serio. Coraz większy sezon ogórkowy jak widać na załączonym obrazku - napisała.

Ciekawe, czy możemy spodziewać się kolejnej archiwalnej fotki, tym razem na profilu Katarzyny Dowbor? Widać, że rodzina ma niezły ubaw na Instagramie.