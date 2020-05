Kim jest Marek Sekielski? Tomasz Sekielski opisuje go jako osobę skrytą. Szczerze o relacji braci mówiła żona Marka

Już w najbliższą sobotę swoją premierę będzie miał najnowszy film dokumentalny braci Sekielskich. W "Zabawie w chowanego" dziennikarze po raz kolejny zajęli się sprawą pedofilii w kościele. Ich poprzedni dokument "Tylko nie mów nikomu" odbił się szerokim echem w internecie.

Tomasz Sekielski od lat jest zaliczany do czołówki polskich dziennikarzy. W swojej karierze zawodowej był związany między innymi ze stacjami TVN i TVN24 oraz radiem TOK FM. Jego brat, Marek, także pracuje w mediach.

Co wiemy o Marku Sekielskim?

Marek Sekielski jest cenionym producentem telewizyjnym. Jego praca była wielokrotnie nagradzana m.in. prestiżowym wyróżnieniem Grand Press: Journalist of the Year. Prywatnie jest mężem Dominiki. Kobieta pracuje w TVN. Owocem ich miłości jest córka Amelia. Pasją Sekielskiego są podróże. W wolnym czasie biega oraz ćwiczy na siłowni.

Żona Marka Sekielskiego była nieocenionym wsparciem przy realizacji pierwszego filmu braci.

Całym sercem wspierałam mojego męża i Tomka. Pomagałam mu przechodzić przez kryzysy, zwłaszcza na początku. Bo właśnie wtedy w ten projekt nikt nie wierzył, nikt nie robił wcześniej publicznej zbiórki na film dokumentalny - powiedziała w rozmowie z "Wirtualną Polską".

Tomasz Sekielski opisuje swojego brata jako osobę skrytą. Jak twierdzi, Marek niechętnie okazuje uczucia publicznie. Tym bardziej wzruszył się, gdy podczas premiery "Tylko nie mów nikomu" powiedział żonie, że ją kocha.

W jednym z wywiadów Marek przyznał, że podczas pracy na planie "Tylko nie mów nikomu" uświadomił sobie, że jest bardziej wrażliwy, niż mu się wydawało.

Dopiero jak siadłem i zacząłem oglądać fragmenty nagrań, które chciałem umieszczać na Facebooku, na naszej grupie zamkniętej dla naszych patronów. Pewnego dnia obejrzałem trzy rozmowy z ofiarami. Każda po półtorej godziny. I dotarło do mnie, z czym my się tak naprawdę mierzymy, co to za okrucieństwo.

Braci Sekielskim zdarza się poróżnić. Tomasz nie ukrywa, że "dają sobie po mordzie". Żona Marka dodaje nawet, że spięcia pomiędzy braćmi bywają bardzo intensywne. Koniec końców udało im się jednak wspólnie zrealizować dwa filmy dokumentalne.