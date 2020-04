Justyna Żyła rzadko chwali się na swoim Instagramie swoją rodziną. Córki widujemy dość często, ale siostra i rodzice goszczą tylko w momentach wyjątkowych. Do takich Justyna zaliczyła Dzień Rodzeństwa.

Justyna Żyła wspomina ślub siostry

Justyna Żyła pokazała fotografię sprzed niemalże trzech lat. Choć trzecia rocznica ślubu dopiero za dwa miesiące, Justyna miała szczególny powód, żeby pokazać urocze zdjęcie z tego wyjątkowego dnia. To Dzień Rodzeństwa.

Dziś podobno dzień rodzeństwa. Jedną ją mam (leniwi rodzice :D) ale tyle, ile razem przeżyłyśmy... to nasze. Kocham cię, siostra!

My nie możemy wyjść z podziwu, jak bardzo obie panie są do siebie podobne. Tak naprawdę jedyną różnicą jest kolor ich włosów - Justyna konsekwentnie trzyma się bardzo jasnego blondu, zaś Magda wybrała głęboką czerń. Zauważyli to też internauci:

Wyglądacie jak dwie krople wody. Tylko inne kolory włosów. Pani Justynko, niebieski to Pani kolor.

Ale podobne, black and white.

Podobieństwo niesamowite!

Kim jest Magdalena Zniszczoł, siostra Justyny Żyły?

27 maja 2017 roku Magdalena wyszła za mąż za skoczka narciarskiego, Aleksandra Zniszczoła. Jak widać, podobnie jak Justyna Żyła, była żona skoczka Piotra Żyły, również i ona gustuje w sportowcach. Pomiędzy Magdą a Justyną jest 4,5 roku różnicy wieku. Justyna została też mamą chrzestną ich córki Hani, która przyszła na świat około rok po ślubie. Niedawno dziewczynka świętowała swoje drugie urodziny i z tej okazji jej mama chrzestna przypomniała dzień jej narodzin wyjątkowym zdjęciem.