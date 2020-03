Agnieszka Jastrzębska odeszła z "DDTVN". Właśnie poznaliśmy jej następczynię. Też potrafi pokazać pazurki

Na wiosennej ramówce TVN-u działo się wiele. Poznaliśmy nowych prowadzących "Dzień Dobry TVN", a nasz informator dowiedział się, że Edward Miszczak planuje więcej zmian w śniadaniówce stacji. O pierwszych zmianach dowiedzieliśmy się kilka dni później. Z porannym programem pożegnała się Agnieszka Jastrzębska, która od dziesięciu lat komentowała show-biznesowe tematy. Dziś poznaliśmy jej następczynię.

Sandra Hajduk nową gwiazdą "Dzień Dobry TVN"

We wtorek rano stacja podała, że nową współprowadzącą "Dzień Dobry TVN" została Sandra Hajduk. Dziennikarka do tej pory kojarzona była z Wirtualną Polską, w której pracowała przez cztery lata.W listopadzie poinformowała jednak, że odchodzi z wydawnictwa, by w styczniu zostać redaktor prowadzącą serwis Gala.pl. Sama zainteresowała opublikowała na Instagramie nowy post.

No to dzień dobry, „Dzień dobry”.

Czy teraz Hajduk będzie musiała pożegnać się z portalem na rzecz pracy w telewizji? Jedno jest pewne, na tyle, na ile ją poznaliśmy, wiemy, że potrafi pokazać pazurki.

Sandra Hajduk - kim jest?

Sandra Hajduk swoją dziennikarską przygodę zaczęła w Agencji TVN - x-news. Po dwóch latach przeszła do Wirtualnej Polski, gdzie pracowała ponad 4 lata. Redagowała teksty i przeprowadzała wywiady dla serwisów: Pudelek, WP Gwiazdy czy WP Opinie. Była też reporterką. W 2018 roku wystartowała z autorskim programem „Hardtalk – na ostro”, w którym przeprowadzała wywiady ze znanymi postaciami świata rocka: Nergalem, Piotrem Roguckim, Januszem Panasewiczem, Anją Orthodox, a także Jurkiem Owsiakiem. Hajduk ma na koncie wiele wywiadów z gwiazdami rodzimego i światowego show-biznesu, jednak to muzyka jest najbliższa. Od stycznia jest redaktor prowadzącą serwisu Gala.pl. - czytamy na stronie "DDTVN".

Myślicie, że przypadnie widzom do gustu bardziej niż Agnieszka Jastrzębska?

