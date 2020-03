Anna Karczmarczyk w czułym pocałunku z mężem to rzadki widok. "Najwspanialszy facet na Ziemi"

Anna Karczmarczyk i Pascal Litwin są małżeństwem od niecałych dwóch lat, jednak na Instagramie aktorki bardzo rzadko możemy podglądać jej prywatne życie z mężem u boku. Sam ślub również para utrzymała długo w tajemnicy. W piątek była jednak wyjątkowa okazja. Pascal obchodził urodziny, co Anna przekazała swoim fanom pełnym miłości zdjęciem.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Karczmarczyk w obiektywie swojego męża

Anna Karczmarczyk i Pascal Litwin zatopieni w pocałunku

Anna Karczmarczyk nie złożyła zwykłych, instagramowych życzeń mężowi. Zamiast tego pochwaliła go przed całym światem. Takich słów można tylko pozazdrościć:

Ten najwspanialszy facet na Ziemi obchodzi dziś urodziny! Pascal Litwin - kocham Cię!!!

Do tego świetne zdjęcie z pełnym miłości buziakiem. Producent programów telewizyjnych nie pozostał dłużny swojej ukochanej. W komentarzu pod fotką odpowiedział:

Moje szczęście <3

A Anna na to:

Mój cały świat! <3

Fani aktorki nie zawiedli i złożyli mężowi Karczmarczyk najlepsze życzenia urodzinowe:

Dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, dużo uśmiechu, pogody ducha, optymizmu i dużo radości

3 miliardy mężczyzn zazdroszczą Pascalowi. Człowiek w czepku urodzony! Wszystkiego naj

Anna Karczmarczyk w "Dance, Dance, Dance"

Aktorka już w tę sobotę wystąpi w programie "Dance, dance, dance". Choć to nie Pascal Litwin będzie jej partnerem, to nie mamy wątpliwości, że za swoją żonę będzie trzymał kciuki. Jak poradzi sobie Anna Karczmarczyk i Mateusz Łapka? Wiemy, że zmierzą się z "Somebody That I Used to Know" Gotye, aktorka zaś w instagramowej relacji zapowiadała w sobotę rano, że na scenie zobaczymy prawdziwy ogień. Będziecie oglądać?