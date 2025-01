Joanna Liszowska od 2012 roku wciela się w Patrycję Kochan w kultowym serialu "Przyjaciółki". Sympatyczna fryzjerka jest jedną z głównych bohaterek produkcji. Aktorki uczestniczą obecnie w tworzeniu kolejnych odcinków do 25. sezonu, w którym nie zabraknie akcji. Jesteście ciekawi, co na ten temat zdradziła nam celebrytka?

Joanna Liszowska o "Przyjaciółkach 25". Kłopoty będą w świecie młodych

Aktorka podkreśliła, że jednym z głównych wątków dotyczących jej bohaterki w nowym sezonie będą komplikacje dotyczące rodziny. - Jak wiemy, poprzedni sezon skończył się dramatyczną sytuacją z synem Mikołajem. Zapewne będziemy dochodzić, co się wydarzyło, o ile będzie się dobrze czuł - zdradziła gwiazda. - Skupimy się na problemach młodych i naszego syna. Nastolatek zacznie mieć rozterki życiowo-sercowo-egzystencjalne - uzupełniła Liszowska. Jak aktorka odnajduje się przy takich problemach? - To kolejne zadanie aktorskie i staram się je jak najlepiej wykonać, jak najbardziej wiarygodnie. Oczywiście, że pewne problemy bardziej człowieka poruszają... - uzupełniła.

Joanna Liszowska godzi karierę z wychowywaniem córek. Jak dogaduje się z nastolatkami?

Gwiazda jest mamą 13-letniej Stelli i 11-letniej Emmy, których doczekała się w związku z byłym już mężem Olą Serneke. Liszowska skupia się na rozwoju kariery, ale nie zaniedbuje przy tym obowiązków macierzyńskich. Na czym opiera się w relacji z córkami? - Dla mnie podstawą jest rozmowa i szacunek do emocji, które targają takimi młodymi ludźmi, bo to bardzo trudny moment. Trudny moment trzeba zrozumieć przede wszystkim dla nich, bo jednak te hormony, coraz to nowsze postrzeganie rzeczywistości, poszukiwanie siebie, docieranie do pewnych wniosków, szukanie swojego kierunku swojej drogi — to jest szalenie trudne - zdradziła Plejadzie. - Ja czasami się śmieję, że nawet moje córki nie mogłyby mi napisać pewnej instrukcji, jakiegoś poradnika dla mnie, instrukcji obsługi, ponieważ one same nie wiedzą, bo też się uczą - uzupełniła.