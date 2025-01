Anna Derbiszewska to uczestniczka dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jednym z jej kandydatów w programie był Kuba. Rolniczka jeszcze podczas trwania show się zakochała i zdecydowała się budować z nim wspólną przyszłość. Po zakończeniu programu w życiu pary wszystko potoczyło się bardzo szybko. Jak się okazało, Ania i Kuba się zaręczyli. Niedługo potem para wyjawiła, że spodziewa się dziecka. 15 maja na świat przyszedł ich syn Dariusz. Co ciekawe, Ania przed związkiem z Jakubem była żoną. W wieku 24 lat wzięła ślub cywilny, ale jej relacja nie przetrwała próby czasu. Zobaczcie, jak Ania wyglądała, zanim zgłosiła się do matrymonialnego programu TVP.

"Rolnik szuka żony". Jak Ania wyglądała przed dołączeniem do programu? Zobaczcie zdjęcia

Ania Derbiszewska zgłaszając się do programu "Rolnik szuka żony", wyjawiła, że zanim podjęła decyzję o udziale w show, przez dwa lata była singielką. Zdecydowała się wziąć udział w formacie TVP, bo chciała założyć rodzinę. "Szczęście może mi dać rodzina, którą bym chciała mieć. No i ten mężczyzna, który myślę, że w końcu się pojawi. Właściwie wszystko w życiu już mam, potrzebuję tylko tego dopełnienia" - mówiła przed kamerami. Ania z wykształcenia jest dziennikarką, a jej pasją oprócz prowadzenia własnego gospodarstwa jest działalność kosmetyczna.

Praca wśród roślin bardzo mnie uspokaja. Może ten kolor zielony tak działa. Realnie wszystko już mam w życiu, tylko potrzebuję tego dopełnienia... Poza ogrodnictwem zajmuję się stylizacją rzęs. To taka moja pasja. W przyszłości planuję poszerzyć tę moją działalność kosmetyczną

- wyznała w wizytówce do programu "Rolnik szuka żony". Jak rolniczka wyglądała przed udziałem w show TVP? Ania eksperymentowała z włosami. Jak chyba większość kobiet przechodziła także etap ścięcia grzywki. Rolniczka wybrała wariant długiej grzywki sięgającej aż do brwi. Przez lata zmienił się także jej styl. Dziś stawia na wygodne stroje i klasyczną elegancję. Zdjęcia Ani sprzed programu znajdziecie w naszej galerii na górze strony .

"Rolnik szuka żony". Ania Derbiszewska odniosła się do plotek o ciąży

Fani programu "Rolnik szuka żony" już od jakiegoś czasu zastanawiali się, czy Ania i Kuba planują kolejne dziecko. W sieci pojawiły się także spekulacje, że rolniczka już jest w ciąży. W końcu sama zainteresowana zabrała głos w tej sprawie. "W ciąży przytyłam 30 kg. Zostało mi jeszcze osiem kilogramów do zrzucenia. Dlatego co niektórzy pomyśleli, że jestem w drugiej ciąży, a ja po prostu jeszcze nie doszłam do swojej wagi. Gdybym przytyła 10, to pewnie byłoby już po sprawie" - poinformowała za pośrednictwem swojego profilu w mediach społecznościowych. Więcej przeczytasz tutaj: Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" jest w drugiej ciąży? Zareagowała na pogłoski



