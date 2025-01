6 stycznia 2025 roku wyemitowano pierwszy odcinek drugiego sezonu programu "Królowa przetrwania", w którym udział wzięły m.in. Paulina Smaszcz, Marianna Schreiber, Agnieszka Kotońska czy Agnieszka Kaczorowska. Już na początku pierwszego odcinka między uczestniczkami doszło do spięcia. Liza Anorue nie chciała podać ręki Mariannie Schreiber i wyraźnie dała do zrozumienia, że za nią nie przepada. - Nie podaję ręki osobom, których nie lubię (...) Jest popularna tylko dlatego, że jest hipokrytką, kłamczuchą, homofobką i po prostu dziwnym człowiekiem - stwierdziła influencerka. Na tym nie koniec, bo w dalszej części odcinka Liza wyśmiała Schreiber za to, że celebrytka wzięła do dżungli różaniec. Obie panie postanowiły odnieść się w sieci do sytuacji przedstawionej w odcinku.

"Królowa przetrwania". Marianna Schreiber zabrała głos w sprawie różańca, który zabrała do programu

Po emisji premierowego odcinka "Królowej przetrwania" Schreiber postanowiła odnieść się do jednej z sytuacji przedstawionych w programie. Skomentowała zachowanie Lizy, która skrytykowała ją za zabranie do dżungli różańca.

Sytuacja, w której obcokrajowiec wyśmiewa wiarę naszych przodków, moją wiarę, najlepiej oddaje charakter tej osoby i podejście do bliźniego

- napisała na InstaStories.

"Królowa przetrwania". Liza tłumaczy się po emisji pierwszego odcinka. "Dostałam okres"