Agata dała się poznać jako uczestniczka 11. odsłony programu "Rolnik szuka żony". Po finale okazało się, że bohaterce nie udało się znaleźć miłości w randkowym show. Znajomość z Mirkiem zakończyła się przyjaźnią. W tym przypadku nie było wątpliwości. Sytuacja skomplikowała się przy Irku. Choć rolniczka była chętna, aby budować z nim relację, to mężczyzna nie zrobił kroku w żadną stronę. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Choć od zakończenia 11. edycji minęło już trochę czasu, to fani nie zapomnieli o Agacie. Ostatnio musiała zmierzyć się z przykrymi plotkami.

"Rolnik szuka żony". Agata nie wytrzymała. Musiała zabrać głos w tej sprawie

Agata aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio postanowiła zorganizować sesję Q&A. Okazało się, że niektórzy fani mieli jej sporo do zarzucenia. Widzowie twierdzili, że praca, którą Agata zlecała kandydatom, była zbyt intensywna. Kobieta rozwiała wszelkie wątpliwości. Bez wahania odpowiedziała. "Kontrowersyjnym tematem było to, że szukałam parobka. Rzeczywiście, jak teraz oglądam te odcinki, to wyglądało to tak, jakbym tych facetów zaganiała tylko do pracy. Ale musicie wiedzieć, że właśnie tak wygląda mój dzień na co dzień. Wstaję i od rana do nocy jest praca przy gospodarstwie. Ciekawe jest to, że mówiono o mnie, że zajadę dwóch chłopów, a ja od 25 lat robię to sama i jakoś daję radę (...). Mieliśmy pokazać, jak wygląda nasze życie na gospodarstwie i ja to pokazałam" – stwierdziła Agata. Co sądzicie?

"Rolnik szuka żony". Marcin i Ania nie są razem? Wszystko już jasne

Nie wszyscy uczestnicy wyszli z sezonu bez drugiej połówki. Na drodze Marcina stanęła Ania, która od początku wpadła mu w oko. Mężczyzna deklarował jej miłość i planował oświadczyny. Ostatnio jednak w sieci pojawiły się plotki o kryzysie w ich związku. Czy były prawdziwe? Ania postanowiła postawić sprawę jasno. "Nic z tych rzeczy. Właśnie jesteśmy razem w trasie. To jest nasze życie, a nie love story i jak to w życiu bywa - może być różnie i musimy myśleć o sobie, nie o oczekiwaniach innych" - napisała uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych.