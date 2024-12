Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie" przekazali smutne wieści. "To koniec"

Program "Rolnicy. Podlasie" stacji Fokus TV cieszy się ogromnym powodzeniem wśród widzów. Jedną z par, którą uwielbiają fani programu, jest Justyna i Łukasz z Ciemnoszyj. Para rozwija swoje gospodarstwo, na którym skupia się głównie na produkcji mleka. Małżeństwo dołączyło do programu w drugim odcinku trzeciej serii i od razu zaskarbiło sobie sympatię widzów. Para wychowuje czwórkę dzieci, trzech synów i córkę. W programie małżonkowie chcieli odkryć przed widzami swoje spojrzenie na rolnictwo z perspektywy młodych ludzi, którzy prowadzą zarówno gospodarstwo rolne, jak i firmę świadczącą usługi dla rolników. - I trzeba to podkreślić, że współczesny rolnik to mega inteligentny, pracowity i zaradny człowiek. Nie da się prowadzić w dzisiejszych czasach rozwojowego gospodarstwa, nie posiadając tych cech - podkreślała w jednym z odcinków Justyna. Jak się okazuje, para nie ma dobrych wieści dla widzów.

"Rolnicy. Podlasie". Justyna i Lukasz przekazali smutne wieści. Rezygnują z dalszego udziału

Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie" podjęli trudną decyzję o rezygnacji z udziału w serialu, a to znaczy, że już w przyszłym sezonie nie zobaczymy ich na ekranie. To bardzo smutne wieści dla widzów formatu, bo para była jedną z najbardziej lubianych w programie i fani show z zapartym tchem śledzili jej codzienne życie na gospodarstwie. O swojej decyzji rolnicy poinformowali za pośrednictwem nagrania opublikowanego na platformie YouTube.

Nie będziemy już występowali w programie. Wstrzymujemy naszą współpracę (...) Program wymuszał na nas wykonywanie prac wspólnie, prac, które tak naprawdę wykonujemy zazwyczaj osobno

- Ja pracuję na gospodarstwie, pracuję z krówkami, mój mąż nie uczestniczy w tych pracach. Tutaj formuła wymuszała na nas tę wspólną pracę i gdzieś tam z czasem stawało się to coraz bardziej uciążliwe - podkreśliła Justyna.

"Rolnicy. Podlasie". Justyna od początku udziału w programie przeszła sporą metamorfozę

Justyna z programu "Rolnicy. Podlasie" przez cztery sezony programu, w których brała udział, przeszła sporą metamorfozę. Jeszcze niedawno chwaliła się, że sporo schudła. "Jestem silniejsza, jest mi lżej. Zarówno na ciele, jak i na duszy" - pisała w mediach społecznościowych. Niedawno ukochana Łukasza zdecydowała się na zmianę fryzury. Wybrała bardzo odważny kolor, bo swoje włosy przefarbowała na różowo. Zdecydowała się na zmywalną farbę, więc z czasem kolor stracił na intensywności. Więcej przeczytasz tutaj: "Rolnicy. Podlasie". Justyna przeszła metamorfozę. Zaszalała z fryzurą